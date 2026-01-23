暴衝闖紅燈連撞29車！害騎士重摔引擎蓋慘死　79歲女駕駛下場曝

記者林東良／台南報導

台南市東區2025年6月發生一起奪命車禍，79歲劉姓女駕駛未依交通號誌行駛，疏於注意車子暴衝闖越紅燈，連撞29車，造成多名用路人受傷，其中一名單車騎士更因被撞飛遭二次撞擊傷重不治，台南地檢署偵查終結依過失致死罪嫌將劉女起訴。

▲台南市東區2025年6月發生死亡車禍，劉女駕車暴衝闖紅燈釀成多車連環撞而發生死傷，檢察官依法起訴。（記者林東良翻攝，下同）

檢方調查，劉女於2025年6月8日下午1時46分，駕駛自用小客車搭載鄭姓乘客，沿台南市東區大學路由東往西行駛，行經大學路與勝利路口時，理應注意號誌狀況，卻在天候晴朗、路況良好、視距清楚的情況下，未依紅燈指示停車，直接暴衝闖入路口。

當時路口前方已有多名用路人停等紅燈，包括陳、吳機車騎士，另有70多歲陳男騎乘自行車準備左轉進入勝利路。劉女所駕車輛先後撞上兩部機車，再撞擊自行車，最後波及勝利路旁停放的多輛機車才停下。

事故造成多名傷者，其中自行車騎士陳男遭撞後彈飛至對向車道，並落在由馬姓駕駛停等紅燈的小客車引擎蓋上方（已獲檢察官不起訴處分），形成二次撞擊。陳男經送醫急救，仍因雙側氣血胸、四肢骨折及多重器官損傷，於同日下午2時26分宣告不治。

其餘傷者部分，有人僅受擦挫傷並未提告，也有人和解撤回告訴，另案處理；劉女車上鄭姓乘客亦有受傷，但未提出過失傷害告訴。

檢方指出，劉女肇事後留在現場，並主動向到場員警坦承肇事，惟其違反交通號誌、疏未注意義務，與被害人死亡結果間具有因果關係，已構成過失致死罪嫌，依法提起公訴，另劉女符合自首條件，檢察官請刑庭依刑法 第62條前段之規定減輕其刑。