　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃呂錦茹怨電子腳環害「臀腿痠痛」！　法官裁准改戴手環

▲▼國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（白口罩）聲請交保不續戴電子腳環，主張雙腳負重不均造成臀腿痠痛，更妨礙她做精密健檢。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（白口罩）主張電子腳環造成雙腳負重不均、臀腿痠痛，更妨礙她做精密健檢。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉及大罷免「幽靈連署」案，遭依偽造文書等罪嫌起訴，目前以1000萬元交保，並於114年8月1日命接受科技監控防逃，於左腳配戴電子腳環；但黃呂錦茹提出聲請，表示她已年逾76歲，肌肉力量薄弱，加上身體問題需到醫院進行精密儀器檢查，請求變更配戴電子手環。北院法官審理後，於22日裁准，同意黃呂錦茹至3月31日止遵守接受電子手鐶之科技設備監控。

裁定書指出，黃呂錦茹表示，她所犯為本刑5年以下之罪，並非重罪，且她年逾76歲，家人、住居、資產均在台灣，無逃亡可能，且她因年事已高、肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶造成其兩腳重量不平均，致其兩側臀部肌肉發炎、腰椎退化關節炎併骨刺形成、右側臀部梨狀肌症候群等症狀，加上身體問題需至醫院進行核磁共振等精密儀器之檢查，若仍配戴電子腳環，將無法進行檢查，若法官認為仍有繼續配戴科技設備監控之必要，請求變更配戴至手部，或改以手機、定時拍照報到等方式取代原處分。

對此，檢察官到庭表示，黃呂錦茹為具有一定經濟實力之人，上開保證金不足擔保她必定遵期到案，又黃呂錦茹年事已高，然於接受電子腳環監控期間，有數次陳報遠途外出之紀錄，足認電子腳鐶對她並未造成難以負荷之程度，縱有肌肉髖骨疼痛之情況，未必是電子腳鐶所造成；而黃呂錦茹稱她須進行核磁共振之檢查，亦無影響健康之急迫性，應有其他精密檢查可資取代。檢方指出，本案雖非重罪，但黃呂錦茹犯行對我國選舉罷免制度影響非輕，且本案方進行準備程序，尚不宜撤銷科技設備監控。

法官審酌，本案仍在準備程序階段，黃呂錦茹犯行對憲法保障之選舉罷免權產生危害，更可能影響公職人員之罷免結果，倘若後續審理結果對她不利，考量不甘受罰之基本人性，仍有規避刑罰執行之可能，因認定仍有繼續接受科技設備監控之必要，但考量黃呂錦茹病症確實對日常行走活動造成影響，為減輕腳部負擔，裁定變更為電子手鐶之科技設備監控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／超哥「超派鐵拳」暴打Toyz　最終結局曝光
認了60歲以上「輸到慘不忍睹」　黃國昌：會多和長輩溝通
撞死物理奇才！惡男「裝神弄鬼」法官抓狂：你根本沒病
王月「兩度開顱手術」昏迷5天現況曝…女兒代母發聲
藍綠白各黨年終獎金出爐！
快訊／2張千萬發票沒人領！　11張「等嘸郎」大獎清單曝光
快訊／MLB百大球星揭曉！大谷蟬聯第1、卡仔進前10
快訊／4檔記憶體飆股出關！　相繼翻黑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

澳門男超速6次挨罰2萬5「罰單寄圓山飯店」法官判全部免繳

冷氣團發威！合歡山降冰霰銀白世界美翻　民眾堆「紅披風雪熊」

撞死物理奇才！惡男判18年出庭裝神弄鬼　法官怒：你根本沒病

專偷別人機車掛鉤食物　賊吃光便當、肉羹麵代價罰12萬

快訊／檢察官徐名駒揪團赴吳乃仁豪奢宴　職務法庭輕罰2個月月俸

19歲男欠賭債竟組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪...6小時全落網

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

海陸天兵收假不回營！唬爛長官躲6天　慘被通緝下場曝

澳門男超速6次挨罰2萬5「罰單寄圓山飯店」法官判全部免繳

冷氣團發威！合歡山降冰霰銀白世界美翻　民眾堆「紅披風雪熊」

撞死物理奇才！惡男判18年出庭裝神弄鬼　法官怒：你根本沒病

專偷別人機車掛鉤食物　賊吃光便當、肉羹麵代價罰12萬

快訊／檢察官徐名駒揪團赴吳乃仁豪奢宴　職務法庭輕罰2個月月俸

19歲男欠賭債竟組團搶銀樓！揪17歲2少年扮劫匪...6小時全落網

絕不買早去晚回！一票人大推「1時間來回班機」：舒服又好玩

螺絲起子捅死女友分屍！切割肝臟沖馬桶　恐怖男無期徒刑定讞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

被陸委會點名　「台灣革命共產黨」回應了：我們是認真要改變社會

中選會7被提名人拜會朝野黨團　游盈隆：盼獲跨黨派支持

崔佩儀經紀人先讓兒女祝壽　再帶混血萌娃辦生日趴

阿兵哥當人頭戶「4天騙走605萬」　下場要關半年

快訊／頭縫10多針！「超派鐵拳」爆打Toyz　超哥繳罰金18萬結案

同意谷立言「自由非免費」　黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

母整理花盆被割傷狂冒血！兒衝警所求助　救護車直送醫院

【哽咽送別】詹能傑「同年同月同日生」兄弟想罵他：你太衝了...

社會熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

老婆閨蜜醉倒竟襲胸狂摸　她「雙腿抖動」嚇退淫手

「第一代少年股神」翻車移送！　10歲就會看盤、90年一戰成名

快訊／第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

問病情被回「快死了」！刺青名師怒毆馬偕醫

基隆惡火牆壁疑藏電流　小隊長觸電

嫩妹偷吃二寶爸！完事大讚：不大又夠長

即／聖石金業檢警第2波行動「再拘11人」　高階主管全入列

媽帶9歲兒走斑馬線　慘被轉彎轎車撞擊雙雙送醫

更多熱門

相關新聞

黃呂錦茹求免戴電子腳環　檢辯拌嘴遭法官打斷

黃呂錦茹求免戴電子腳環　檢辯拌嘴遭法官打斷

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹於大罷免的「幽靈連署」事件，被起訴涉犯偽造文書等罪嫌，目前交保接受科技監控防逃，她主張單腳佩戴電子腳環造成臀腿痛麻，也妨礙她做精密健檢，聲請撤銷科控處分，台北地院今（7日）開庭調查，檢方質疑電子腳環與黃呂所稱症狀的因果關連，還跟辯方拌嘴「你老我也老」，法官諭知候核辦，代表近期可能直接裁定是否准許。

聚集北檢遭警舉牌7次　北檢傳喚朱立倫

聚集北檢遭警舉牌7次　北檢傳喚朱立倫

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

即／500萬交保！名模現身畫面曝　

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

關鍵字：

黃呂錦茹電子腳環

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

五口命案李惠雯全認罪！

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

邱毅求助陸委會被回慢走不送？梁文傑回應了

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面