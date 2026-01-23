黃呂錦茹怨電子腳環害「臀腿痠痛」！　法官裁准改戴手環

▲國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（白口罩）主張電子腳環造成雙腳負重不均、臀腿痠痛，更妨礙她做精密健檢。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉及大罷免「幽靈連署」案，遭依偽造文書等罪嫌起訴，目前以1000萬元交保，並於114年8月1日命接受科技監控防逃，於左腳配戴電子腳環；但黃呂錦茹提出聲請，表示她已年逾76歲，肌肉力量薄弱，加上身體問題需到醫院進行精密儀器檢查，請求變更配戴電子手環。北院法官審理後，於22日裁准，同意黃呂錦茹至3月31日止遵守接受電子手鐶之科技設備監控。

裁定書指出，黃呂錦茹表示，她所犯為本刑5年以下之罪，並非重罪，且她年逾76歲，家人、住居、資產均在台灣，無逃亡可能，且她因年事已高、肌肉力量薄弱，配戴電子腳鐶造成其兩腳重量不平均，致其兩側臀部肌肉發炎、腰椎退化關節炎併骨刺形成、右側臀部梨狀肌症候群等症狀，加上身體問題需至醫院進行核磁共振等精密儀器之檢查，若仍配戴電子腳環，將無法進行檢查，若法官認為仍有繼續配戴科技設備監控之必要，請求變更配戴至手部，或改以手機、定時拍照報到等方式取代原處分。

對此，檢察官到庭表示，黃呂錦茹為具有一定經濟實力之人，上開保證金不足擔保她必定遵期到案，又黃呂錦茹年事已高，然於接受電子腳環監控期間，有數次陳報遠途外出之紀錄，足認電子腳鐶對她並未造成難以負荷之程度，縱有肌肉髖骨疼痛之情況，未必是電子腳鐶所造成；而黃呂錦茹稱她須進行核磁共振之檢查，亦無影響健康之急迫性，應有其他精密檢查可資取代。檢方指出，本案雖非重罪，但黃呂錦茹犯行對我國選舉罷免制度影響非輕，且本案方進行準備程序，尚不宜撤銷科技設備監控。

法官審酌，本案仍在準備程序階段，黃呂錦茹犯行對憲法保障之選舉罷免權產生危害，更可能影響公職人員之罷免結果，倘若後續審理結果對她不利，考量不甘受罰之基本人性，仍有規避刑罰執行之可能，因認定仍有繼續接受科技設備監控之必要，但考量黃呂錦茹病症確實對日常行走活動造成影響，為減輕腳部負擔，裁定變更為電子手鐶之科技設備監控。