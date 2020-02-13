曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

▲ 南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎蔓延全球，南韓確診病例連續2天沒有變動，維持28人感染，其中7人已經出院。就在大眾稍稍放心之際，13日傳出一名此前曾赴中國的40多歲中國籍男子突然死亡，引起恐慌。但當局出面表示，男子並未感染新冠肺炎。

《韓聯社》報導，警方及消防當局今晨約7時57分獲報，京畿道水原市一名41歲中國籍男子在家中突然失去意識，消防員趕到後馬上被送醫，約1小時後不治。

據報導，男子上月曾赴中國，31日才從青島搭機入境南韓。院方指出，他送院時沒有發燒或咳嗽等新冠肺炎症狀，但考慮到他有中國旅遊史，為以防萬一才進行病毒篩檢；載著該名患者的救護車進入醫院的出入口事後緊急消毒，篩檢結果出爐前曾接觸患者的6名消防員也已經隔離。

消息透過媒體曝光後，水原出現新冠肺炎患者的傳言在南韓各大網站引起關注，所幸病毒檢測結果下午出爐，顯示他並未感染，消防隊員立即解除隔離，治療該名患者的醫院急診室也正常運作。

院方事後受訪指出，確認患者非因新冠肺炎死亡，但死因屬個人隱私，無法透露。警方則表示，目前還無法得知確切死因，但根據遺屬說法，患者過去有中風病史，已經3個月沒有服藥。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。