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華新口罩增3產線日增30萬片　彰縣府24小時火速核發擴場登記　

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▲縣長王惠美到華新口罩場視察營運情形。（圖／記者唐詠絮攝）

▲縣長王惠美視察華新口罩工廠。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美日前巡視彰化縣華新口罩工廠，為不眠不休製作口罩的業者、工作人員及國軍兄弟加油打氣，並聽取業者心聲，了解工廠目前的生產及人力需求狀況，以協助解決廠商問題，12日下午4時多華新口罩工廠派員將加裝三條產線的擴廠文件送到縣府，今天下午4時，1天內核發工廠登記。

▲彰化縣府火速發照。（圖／彰化縣政府提供）

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▲彰化縣府火速發照給華新。（圖／彰化縣政府提供）

縣府經濟暨綠能發展處依王惠美縣長指示，防疫如同作戰，以最快的速度，協助將資料補齊，並在今天下午4時，1天內核發工廠登記，儘快協助讓工廠三條生產線能快速運作，一條預估平均一天10多萬的釋出量，三條就有多出30萬的生產量，希望能補足目前口罩不足的需求，大家共體時艱，度過疫情的難關。

▲華新口罩工廠國軍進駐。（圖／記者唐詠絮攝）

▲華新口罩廠有國軍進駐增加產能。（圖／ETtoday資料照）

因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情持續升溫，對於口罩及相關防疫物資需求大增，彰化縣生產口罩工廠為因應國內防疫所需口罩，全力配合中央政府徵用政策，自春節期間即緊急趕工生產，國軍也調派軍力前往支援，王惠美縣長也要求縣府相關單位用最快的速度協助發照，增加口罩生產線。

▲縣長王惠美到華新口罩場視察營運情形。（圖／記者唐詠絮攝）

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