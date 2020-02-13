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讓專業的教你買到好吃鳳梨釋迦　挑選、保存、吃法一次分享

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▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲農委會主委陳吉仲（中）、台東農會總幹事李建通（右）親上東森電視購物LIVE直播現場，大力推廣台東鳳梨釋迦。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

擁有「台東綠寶石」之稱的鳳梨釋迦，過去以外銷為主，台東農會總幹事李建通說正常價格一顆賣到300元起跳，但受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情影響，出口數量大幅下滑，為拉動國內消費量，農委會與各大電商合作促銷，東森購物率先響應，一開賣立刻狂銷3,000箱，會員不只發揮愛心力挺小農，鳳梨釋迦本身的香甜魅力也是吸引手刀下單的一大原因。至於要怎麼買到好吃的鳳梨釋迦，李建通分享選購訣竅與吃法。

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物董事長王令麟（右）率先響應農委會政策，於旗下電視購物與購物網等通路，促銷外銷等級的鳳梨釋迦。

▲▼ 農委會主委上東購促銷台東釋迦 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鳳梨釋迦吃法特別，要用刀切開，不同於一般直接剝開來吃。

台東縱谷氣候溫和、環境得天獨厚，為全台釋迦最大產區，栽培面積約3,800公頃，主要分佈在台東市卑南地區、太麻里、東河鄉一帶，而釋迦種類多，其中，鳳梨釋迦甜度高達23級以上，富含蛋白質、鉀、鈣、鎂和維生素C等營養，果肉細緻Q彈、甜中帶酸，並帶有鳳梨汁水果風味，香甜多汁受到消費者喜愛，產季為11月到隔年4月。

鳳梨釋迦特色在於果實碩大、果皮薄、果鱗較小，而一般釋迦剝軟熟後，可以直接剝開來吃，台東農會總幹事李建通則說，鳳梨釋迦比較特別，要用刀切開，吃法有如鳳梨；除了品嚐原汁原味，也可以加牛奶、養樂多、優酪乳等製成飲品或是打成冰沙，享受不一樣的美味。

在選購時，李建通分享，盡量挑選飽滿、果實鱗溝比較開，呈現黃綠、微黃等色澤，代表成熟度夠，果肉吃起來更Q之外，果肉比例也較高。而很多人買回家後，會放到冰箱冷藏起來，這樣的作法是錯誤的，反而讓果實不能正常熟軟化，釋迦變成了「啞巴果」，其實在一般常溫狀態下存放即可，通常放5～7天就開始軟熟，也是最佳賞味期，而軟熟後的釋迦若吃不完，再放進容器裡冷藏就好。

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