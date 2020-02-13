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湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器！

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湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器。（圖／東森新聞）

▲滯留台人拍下黃石的街景，從住處往外看街道空蕩蕩，「看得到是只有車子，是沒有人在走路的。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）爆發後，滯留在湖北的900多名台灣人到底何時能夠返台，至今沒有消息讓他們好著急。其中一名在宜昌的台灣女子C小姐表示，已從滿懷希望到很絕望，「我們是台灣人，我們不是病毒，不是生化武器」，如果能返台會全面配合檢疫。而另一名滯留女子Alice也曝光現在的生活。

Alice帶著父母、兩名小孩來湖北黃石探親，住處附近出現確診病例，當局避免疫情擴散，因此控管更嚴格。她原本搭2月8日的飛機返台，如今沒有消息真的很著急，加上兩名孩子就算回去也要隔離14天，怕耽誤上課進度，只能由家人陪同先自習。

湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器。（圖／東森新聞）

▲▼Alice家中一桌菜要分八口吃，唯一肉類還是過年買的幾隻雞爪，打開冰箱物資也是所剩無幾。（圖／東森新聞）

湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器。（圖／東森新聞）

Alice拍下黃石的街景，從住處往外看街道空蕩蕩，「看得到是只有車子，是沒有人在走路的。」現在她家裡連吃的都不夠，一桌菜要分八口吃，唯一肉類還是過年買的幾隻雞爪，打開冰箱物資也是所剩無幾。

Alice接受《東森新聞》訪問指出，年前購買剩的雞爪都捨不得吃，要把肉留給小孩吃。她邊錄影邊打開門，只見門口地上放著每天固定由管委會送來的物資，「我已經聽到敲門聲，我們家的東西已經送到了。聽到敲門聲就出來拿，是看不到有人的。」

▼管委會將物資放在門口。（圖／東森新聞）

湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器。（圖／東森新聞）

「大家從最開始很著急，然後很無助求助，滿懷希望，到現在大家都很絕望。」另外一名滯留宜昌的台灣人C小姐情緒激動，原本2月5日有機會搭第二班飛機返回台灣，卻臨時變卦，讓自己與家人尤其是2歲小孩繼續滯留。她說，「我們也是人，我們是台灣人，我們不是病毒，不是生化武器，接受檢疫、接受隔離，我們都是配合的。」

湖北台辦發言人邢軍志12日表示，目前有979位台灣民眾急著回台，大陸方面已做好準備，安排東航負責運送979名台胞，早在6日把名單和具體情況資料交給台方，名單裡的台灣民眾近85%是臨時來湖北，未滿18歲的少年兒童和60歲以上老人近400人，有近80人為慢性病患者，他們都急於回台灣上班、上學和就醫。

「東方航空公司和各有關方面早做好各項運送準備，台灣方面一再拖延，至今不同意東航的運送安排。」邢軍志說，在湖北的台灣民眾返鄉心切，「呼籲民進黨政府少些政治操弄，多些人道關懷，盡快同意配合東航的運送安排，別讓只有兩個多小時的回家路不再難如上青天！」

▼C小姐說，「我們不是病毒，不是生化武器。」（圖／東森新聞）

湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生化武器。（圖／東森新聞）

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