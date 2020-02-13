防疫考慮醫療險添保障　保險專家：不得已出國出差「先買好旅平險與海外醫療」

▲宏泰人壽表示，民眾可考慮實支實付型住院醫療保險商品，為自己增添保障。（圖／宏泰人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

世界衛生組織（WHO）宣布將「武漢肺炎」定名為「新型冠狀病毒疾病」（COVID-19），自疫情爆發以來，全球確診4萬4000多例，造成1113人死亡，導致人心惶惶、民眾生活都受到影響。宏泰人壽建議，除了排隊搶口罩、預訂消毒酒精之外，也應考慮「實支實付」醫療險或終身壽險，建構完整的保障平台，為自己和家人的健康和生命安全添加防護網。

宏泰人壽理賠部協理蔡永澄表示，除了平時勤洗手，戴上口罩保護自己之外，也可考慮投保各種疾病最重要的防護基底「實支實付型」住院醫療保險商品，針對法定傳染病，平日身體不適時也能用到，是相當實惠型的保險商品。

以宏泰人壽「薰衣草醫療健康保險附約」（HSA）為例，同時提供住院日額給付與住院雜費和手術醫療（門診／住院）限額實支實付，兩者兼具，保障範圍更趨完整。

▲民眾投保時必須詳實告知病史，不過當保險公司評斷風險後，可能會遇到拒保的情況。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

針對此次武漢肺炎的強大威脅，宏泰人壽已將法定傳染病納入所有住院醫療險保單保險範圍，不論是實支實付型或日額型醫療險，都並未列為除外責任，保戶若不幸因法定傳染病如武漢肺炎住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定承擔給負責任。

蔡永澄也表示，民眾也可考慮投保壽險，保障家中經濟支柱；萬一倒下時，家中老小的生活可以獲得照料、經濟可較不受影響。而原先就有投保壽險的民眾，萬一不幸罹患武漢肺炎導致身故或失能，壽險也會給付一次性理賠。

至於尚未投保壽險、但有想要做規劃的民眾，蔡永澄提醒，一定記得要在投保前和壽險顧問討論清楚保額是否足夠因應萬一；若遭逢不幸時，遺留下來的保險理賠金必須要能因應家中開支，包含家中老小的生活所需費用。

以宏泰人壽「宏觀人生終身壽險」（WLA）為例，保費低廉，保障終身，提供身故及完全失能保障。繳費期間內致成第2至6級失能時，豁免未到期保險費，此外該商品也可搭配其他醫療、傷害附約保險，建構完整的保障平台，是適合一般民眾且可提供基本保障的壽險商品。

▲武漢肺炎疫情延燒，中國許多城市已經封城。（圖／路透社）

另外，面對新型冠狀病毒肺炎疫情逐步擴散，官方及專家也呼籲減少搭機，盡量避免在此時出國。民眾若不得已必須出國旅遊或洽公，宏泰人壽建議，一定要記得為自己投保旅平險，同時注意旅平險中「海外醫療」的項目額度是否足夠，萬一在海外發生疑似感染的症狀，也不要怕麻煩或不敢去醫院，導致延誤救治。

由於國外就醫費用不便宜，宏泰人壽提醒，民眾投保旅平險時務必要選擇有「海外急難救助保障」及「海外醫療保障」的產品，萬一在海外罹患武漢肺炎並前往醫院就醫治療，在海外就醫治療產生的相關醫療費用都能以旅平險中「海外突發疾病相關」給付項目申請理賠。

以宏泰人壽「e起遨遊旅行平安保險」內容為例，包含身故保險金、失能保險金、傷害醫療保險金、海外突發疾病住院醫療保險金、海外突發疾病門診醫療保險金、海外突發疾病急診醫療保險金、重大燒燙傷保險金等；如至日本、歐洲、紐澳地區可提高限額200%，美加地區最高至350%；更有29項海外急難救助，如旅遊協助及法律協助，協助旅客在海外遭遇困難時可以獲得幫助。