結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗　2257人「0確診」才能回家

▲「威士特丹號」已抵達柬埔寨。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）今（13）日順利停靠在柬埔寨，暫時結束「海上人球」的命運，部分乘客必須抽血並接受全面醫療檢查，結果發布以前，總計2257名的乘客與船員都不能離開船隻。船上一名荷蘭籍乘客稱，全部的乘客都量了兩次體溫，目前並沒有確診新冠肺炎（COVID-19）。

《高棉時報》（Khmer Times）報導，柬埔寨衛生部消息指出，將採集乘客的血液與其他樣本，並對任何有感到不適的人進行全面的檢查，結果尚未確定前，船上總數的2257人都不得擅自離開。由於這些乘客未來將會搭乘飛機前往他國，柬埔寨當局也要安排航班，他們可能要先在施亞努市（Sihanoukville）接受觀察。

▲「威士特丹號」乘客看著海景。（圖／路透）

柬埔寨衛生部知情人士說，目前沒有理由認為船上有人感染，當局之所以允許威士特丹號停靠，是出於考量到人道主義，「乘客與船員在海上有著痛苦的經歷，直到被允許停靠在施亞努市前，從一個港口被轉到另一個港口。」

威士特丹號1日在香港出發後，隨後被5國如泰國、菲律賓、日本、台灣、美國關島拒絕，如今終於找到落腳點，預計從今（13）日上午開始停留在施亞努市數天，只要檢驗結果沒問題，旅客就能搭乘包機前往首都金邊，屆時就能返家。

船上的一名荷蘭籍乘客說，所有旅客都量了體溫，「這艘船並沒有病毒。」與停靠在日本橫濱的「鑽石公主號」不同，威士特丹號據信沒有確診，船上人員沒有進行隔離，可以自由移動，郵輪的娛樂活動也都照常進行。

美國駐柬埔寨大使團隊已抵達施亞努市，隨時準備協助下船的美國公民。來自加州的乘客克比（Christina Kerby）在推特貼出她在船上的生活，據了解柬埔寨當地官員已登船。

柬埔寨當地省長郭忠藍（Kouch Chamrouen）告訴《美聯社》，會有一組團隊登上威士特丹號，進行相關的健康檢查。船上有1455名乘客、802名船員，多數為美國籍、加拿大籍、英國籍與荷蘭籍。

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