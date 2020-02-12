▲ 訪視基隆市警局「新冠肺炎」防疫，內政部長徐國勇激勵員警士氣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部部長徐國勇於12日下午訪視基隆市警察局執行「武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）」防疫工作情形，並轉達蔡總統對警察同仁辛勞付出之感謝。徐部長會中表示，同仁要認知防疫不僅是衛福部的工作，警察也是主責單位之一，防疫等同作戰，作戰等於國安，警察係屬國安體系的一環，絕不能置身事外；尤其感謝基隆市警察局在寶瓶星號靠港檢疫案之協助，讓檢疫工作能順利完成。

為落實防疫工作執行，徐國勇於會中指示，防疫重點，一是邊境管理，二是入境追蹤。防疫要從一開始阻絕境外，邊境管理就是健康聲明書的填寫收受之協助，同仁執行相關勤務應落實相關防疫措施，另對於已經入境的確診及潛在風險人員，落實入境追蹤，包含居家隔離、居家檢疫及自主管理，並由衛生單位掌握疫情發展狀況，依強度執行入境後的追蹤。

▲ 內政部長徐國勇訪視基隆市警局執行「武漢肺炎」防疫工作。

居家為防疫工作的重點，第一個進入點就是隔離點，由衛福部決定居家處所，如果違反相關居家防疫規定，就依傳染病防治法再提升強度至強制隔離。當初很多人好奇為何徐部長要將違反居家隔離案件比照重大刑案辦理，現在證明了這個做法是對的，快速的找到違反居家隔離及居家檢疫對象，並執行強制隔離，將有助防疫成效及警察形象之建立。

徐國勇更強調，防疫工作任務分工須指揮明確，地方警察機關如有執行疑慮，可以立即向警政署詢問，由共同上級機關下達命令，防疫工作程序跟結果一樣重要，不可因結果而否定防疫的過程，我們也是守住了程序才能阻止可能疫情的擴散，也才能贏的其他國家的尊重。

最後，徐國勇表示，已全力跟主計總處、人事總處等相關單位協調爭取加班費，並不吝給予獎勵，以提升警察同仁工作士氣，請大家持續備戰，隨時因應防疫工作所需，並冀疫情能儘速消滅，全民平安。

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