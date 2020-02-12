　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

富邦人壽祭出「GOLD」4策略迎戰2020年　整合資源、拓展海外市場

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 富邦人壽。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲展望2020年，富邦人壽以「GOLD」四大戰略，整合資源專業成長、洞察趨勢掌握商機、暖心關懷回饋社會及拓展海外穩健發展。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

受到武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情影響，富邦人壽今（12）日取消原定春酒行程，不過展望2020年，富邦人壽總經理陳俊伴指出，外在環境紛擾尚在，壽險業仍有嚴峻試煉，今年將以「GOLD」四大戰略迎戰。

在中美貿易戰、地緣政治動盪、低利率趨勢、監理力道加大等影響下，富邦人壽總經理陳俊伴表示，2019年對壽險業而言，業務發展及財務策略面臨高度挑戰，然而挑戰也帶來契機，更是保險公司回應轉變、強化本質、展現實力的一年。

富邦人壽秉持彈性商品與多元通路策略，2019年自結全年稅後淨利為264億元，每股盈餘（EPS）為2.38元，較2018年同期成長6%；初年度保費收入及總保費收入也持續成長，累計2019年自結初年度保費收入達2,063億元，總保費收入為5,962億元，較2018年同期分別成長8%、10%。

展望2020年，陳俊伴指出，外在環境紛擾尚在，壽險業仍有嚴峻試煉，然而富邦人壽積極突破環境、挑戰自我，透過「GOLD」四大戰略，整合資源專業成長、洞察趨勢掌握商機、暖心關懷回饋社會，拓展海外穩健發展，在變動中持續進化、追求卓越。

首先是「G」－Growth，整合金控資源，培育人才專業成長，增加人員產能與定著率，富邦人壽今年預計增員6,000人，實現以人為本的服務願景，致力關懷在地、守護鄰里，形成社區支持的新力量。

第二是「O」－Opportunity，洞察趨勢掌握商機，多元商品回歸保障本質，打造無時差服務體驗，因應今年主管機關預計實施多項監理新政，且未來接軌IFRS 17新制，富邦人壽洞察趨勢、掌握商機，商品逐步轉型，將朝向多元保障、滿足需求、差異化商品等3大方向發展。

第三是「L」－Liability 暖心關懷重視企業責任，倡議全民健康生活，創造友善社會及環境；第四是「D」－Development，海外發展扎實穩健，協助在地客戶資產累積建立保障。

另在海外市場發展部分，陳俊伴說，韓國子公司富邦現代人壽則積極強化商品開發、通路策略及退休金市場經營，公司業務穩健成長；越南子公司則著眼於建立精實業務部隊以擴大業務規模，並拓展多元通路。

至於富邦人壽香港子公司受政治及低利率因素影響較大，2020年將結合富邦集團資源，共同開發幫助在地客戶達到資產累積與個人保障，並持續發展銀保與經紀人通路，擴大銷售動態。

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

年後轉職別忘了變更保險「職業類別」　小心意外險理賠打折扣

獨家／業務員薪資「遭亂扣3萬2」！查帳10天才驚見公司弄錯了　南山人壽：同仁誤植

富邦人壽祭出「GOLD」4策略迎戰2020年　整合資源、拓展海外市場

在家防疫輕鬆投保！英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

連結全權委託帳戶「享每月資產撥回機制」！安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

年後轉職別忘了變更保險「職業類別」　小心意外險理賠打折扣

獨家／業務員薪資「遭亂扣3萬2」！查帳10天才驚見公司弄錯了　南山人壽：同仁誤植

富邦人壽祭出「GOLD」4策略迎戰2020年　整合資源、拓展海外市場

在家防疫輕鬆投保！英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

連結全權委託帳戶「享每月資產撥回機制」！安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

結束漂流！威士特丹號乘客抽血檢驗　2257人「0確診」才能回家

防疫兼顧治安　警政署嚴防囤積醫療民生物資衍生犯罪

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

保險熱門新聞

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

富邦壽用「GOLD」4策略迎戰2020年

英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

換工作別忘這動作　小心理賠打折扣

失智海嘯來襲　金管會推高齡化商品

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

壽險專家曝光「3大保單投保順序」：先買實支實付型

資產破兆元保險公司3月起要增設專業董監

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

車禍和解常無效　產險業會提告

武漢肺炎保險賠不賠？3重點不可不知

「保單借款」6大優點　專家這麼說

更多熱門

相關新聞

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情逐漸升溫，有1名住在雲林縣的台商9日循著「小三通」在金門搭機，沒想到從清泉崗機場落地出關後，計程車與客運司機得知他是從大陸回台，都嚇得拒載，最後只能獨身拖著沉甸甸的行李徒步返鄉，走了44.6公里，行經溪湖鎮公所時因為體力不支求助，才讓整件事件曝光。

台灣手指畫家匡乙畫「祈福」

台灣手指畫家匡乙畫「祈福」

台人困鑽石公主號…謝長廷7點因應　王鴻薇：等於沒說

台人困鑽石公主號…謝長廷7點因應　王鴻薇：等於沒說

歐陽靖點出日本防疫漏洞「陸人沒檢測就可入關」

歐陽靖點出日本防疫漏洞「陸人沒檢測就可入關」

6人「擅離居家檢疫指定住所」　北市衛生局全開罰！　

6人「擅離居家檢疫指定住所」　北市衛生局全開罰！　

關鍵字：

富邦人壽富邦金武漢肺炎春酒展望保險人才利率IFRS 17

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

陸配子女不選「台籍」有五理由

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面