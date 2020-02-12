富邦人壽祭出「GOLD」4策略迎戰2020年　整合資源、拓展海外市場

▲展望2020年，富邦人壽以「GOLD」四大戰略，整合資源專業成長、洞察趨勢掌握商機、暖心關懷回饋社會及拓展海外穩健發展。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

受到武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情影響，富邦人壽今（12）日取消原定春酒行程，不過展望2020年，富邦人壽總經理陳俊伴指出，外在環境紛擾尚在，壽險業仍有嚴峻試煉，今年將以「GOLD」四大戰略迎戰。

在中美貿易戰、地緣政治動盪、低利率趨勢、監理力道加大等影響下，富邦人壽總經理陳俊伴表示，2019年對壽險業而言，業務發展及財務策略面臨高度挑戰，然而挑戰也帶來契機，更是保險公司回應轉變、強化本質、展現實力的一年。

富邦人壽秉持彈性商品與多元通路策略，2019年自結全年稅後淨利為264億元，每股盈餘（EPS）為2.38元，較2018年同期成長6%；初年度保費收入及總保費收入也持續成長，累計2019年自結初年度保費收入達2,063億元，總保費收入為5,962億元，較2018年同期分別成長8%、10%。

展望2020年，陳俊伴指出，外在環境紛擾尚在，壽險業仍有嚴峻試煉，然而富邦人壽積極突破環境、挑戰自我，透過「GOLD」四大戰略，整合資源專業成長、洞察趨勢掌握商機、暖心關懷回饋社會，拓展海外穩健發展，在變動中持續進化、追求卓越。

首先是「G」－Growth，整合金控資源，培育人才專業成長，增加人員產能與定著率，富邦人壽今年預計增員6,000人，實現以人為本的服務願景，致力關懷在地、守護鄰里，形成社區支持的新力量。

第二是「O」－Opportunity，洞察趨勢掌握商機，多元商品回歸保障本質，打造無時差服務體驗，因應今年主管機關預計實施多項監理新政，且未來接軌IFRS 17新制，富邦人壽洞察趨勢、掌握商機，商品逐步轉型，將朝向多元保障、滿足需求、差異化商品等3大方向發展。

第三是「L」－Liability 暖心關懷重視企業責任，倡議全民健康生活，創造友善社會及環境；第四是「D」－Development，海外發展扎實穩健，協助在地客戶資產累積建立保障。

另在海外市場發展部分，陳俊伴說，韓國子公司富邦現代人壽則積極強化商品開發、通路策略及退休金市場經營，公司業務穩健成長；越南子公司則著眼於建立精實業務部隊以擴大業務規模，並拓展多元通路。

至於富邦人壽香港子公司受政治及低利率因素影響較大，2020年將結合富邦集團資源，共同開發幫助在地客戶達到資產累積與個人保障，並持續發展銀保與經紀人通路，擴大銷售動態。