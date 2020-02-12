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檢測結果沒出！患尿毒症70歲老翁遭醫院拒洗腎...崩潰輕生　兒痛心流淚

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▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情持續擴大，不過武漢市仍有多名疑似病患得不到醫治，日前有一名患有尿毒症的70歲老翁，由於多間醫院拒絕為他洗腎，加上遲遲等不到核酸檢測的結果，最後崩潰跳樓身亡。據悉，老翁臨走前，只對了妻子說了一句「不想連累你」，便用手撐著欄杆往下翻。

綜合陸媒報導，一名患有尿毒症的70歲老翁，在疑似感染新冠肺炎後，被多間醫院拒絕為其洗腎，加上遲遲等不到核酸檢測的結果，都得到「疑似病例只能居家隔離」、「在走流程中」等回應，導致他無法確診住院治療，為了不想連累妻子及兒子，最後選擇跳樓結束生命。事後，老翁的兒子梁鑫證實此事。

梁鑫透露，父親罹患尿毒症的5年來，一直在礄口區的中山醫院進行洗腎治療，但27日父親在醫院時突然出現發燒的症狀，緊急做了檢查後，顯示他雙肺有片狀模糊影，雙肺感染或少許肺水腫，主動脈、冠脈硬化，雙腎萎縮。隨後醫院稱要老翁先確診感染肺炎，不然就拒絕繼續為他洗腎治療。

梁鑫痛心指出，父親是重症尿毒症患者，每周需洗腎3次，「不能及時做透析的話，身體裡的水排不出去。父親已7天吃不了飯，腹瀉不止，奄奄一息。」他怒轟，武漢肺炎輕症患者通常在家隔離1至2週沒有問題，但他認為父親並不是普通病人，而是一名重症尿毒症患者，無法洗腎會死！由於社區一直未能為其進行核酸測試，梁父此後連續8天未能洗腎，才釀成跳樓自盡的悲劇。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

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