接回鑽石公主號受困台人？謝長廷稱「尊重日本」　王鴻薇批：等於沒說

▲鑽石公主號受困民眾。（圖／達志影像／美聯社）



記者呂欣玫／綜合報導

對於鑽石公主號郵輪至今已有175人確診「武漢肺炎」（COVID-19），台灣籍乘客仍在船上，駐日代表謝長廷12日提出7點因應，強調須尊重日本政府做法，但已召開專案會議並成立專案小組聯繫處理。不過，台北市議員王鴻薇批評，真的看不到任何具體的回應，「有說等於沒說」。

謝長廷12日在臉書表示，已召開專案會議並成立專案小組聯繫處理，認為應尊重日本政府的作法。對於台灣有沒有可能派出專機或專船載回，他說，美國最有可能，有400人以上，在橫須賀有基地，技術沒有問題，但目前為止，「美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作」。對此，王鴻薇12日透過臉書批評，「謝長廷有說等於沒說竟然還扯美國也沒動作」。

王鴻薇表示，停靠在日本橫濱的鑽石公主號確診人數已上升到174人，船上的台籍旅客甚至向總統府發出求救信，看到每天不斷升高的確診病例，真的完全可以想像船上旅客多麼恐慌和無助，「然而到目前為止，蔡政府仍然只能讓船上台灣人繼續乾等苦等。」

對於謝長廷上臉書回應，王鴻薇說，「我左看右看，真的看不到任何具體的回應，更扯的是謝長廷還扯美國也沒特別動作，那台灣旅客乾脆向美國大使館求救好了！」

王鴻薇指出，鑽石公主號人數高達3700人，一半以上是日本人，對日本來說，檢疫或隔離確實是滿大的負荷，但目前船上台籍旅客只有21位，台灣可以派檢疫官去檢疫台籍旅客，有確診就趕快就醫，無確診者回台隔離，否則晚一天都是重大的身心折磨。

王鴻薇表示，針對留滯武漢的台人第二波包機回來沒有下文，政府歸咎於大陸沒有善意；那麼困在遊輪的台人不能回台，又推卸到須尊重日本政府。「不管是沒善意還是講尊重，身陷疫區的台灣人就是回不了家。將心比心，趕快把遊輪台灣人接回來吧！」

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