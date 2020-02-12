武漢肺炎疫情嚴重　台灣手指畫家匡乙畫「祈福」

▲武漢肺炎疫情升溫，台灣手指畫家匡乙畫了一幅畫名為「祈福」油畫，期盼天祐全球民間疫病的疾苦，讓大家不受害。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

武漢肺炎疫情升溫，而且入侵台灣，引起台灣民眾一陣恐慌！台灣手指畫家匡乙畫了一幅畫名為「祈福」油畫，在台南市學甲區秘境「老塘湖藝術村」舉行公開發表會，匡乙畫家強調畫了「祈福」作品，期盼天祐全球民間疫病的疾苦，讓大家不受害。

台灣手指畫家匡乙表示，他在過年期間於網路上看到大陸湖北省某鄉村一個畫面，在過年期間於通往村莊的道路上，用數幹樹枝做路障擋路，用長凳子做招牌架子，牌子上面寫著「嚴禁出入，不拜年」 這7個斗大的字，心裡相當難過，眼看武漢肺炎疫情失控嚴重，特別畫了一幅畫，作品名稱為「祈福」。

請繼續往下閱讀...

畫家匡乙說，這幅「祈福」作品，其畫意是以中國東漢末年時期，醫聖張仲景醫學家為主題，因為當時民間流傳流行大瘟疫，百姓橫屍遍野，恐慌亂竄，適時出現神醫張仲景，憂心如焚，誓言要以本身所學，救世濟人，幸好醫術高操，又懂得治瘟病，治瘟病權威的張仲景也因此平息這場流行大瘟疫。

畫家匡乙強調，號稱治瘟病醫聖張仲景，有註著傷寒論，與金匱要論名著，也是現代中醫藥界遵循的治病寶典，造福人類健康的貢獻。匡乙說，他在心臟病養病期間，畫了這幅作品祈福，期盼天祐民間疫病的疾苦。