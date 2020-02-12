「衛生紙之亂」找源頭　調查局約談貿易商員工坦承散佈假訊息

▲紙漿短缺的假訊息導致民眾恐慌搶購衛生紙，大賣場貨架被掃光。（圖為資料照／突發中心攝）

記者劉昌松／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）防疫造成民眾口罩荒，日前網路又開始流傳「因原物料均供口罩生產，衛生紙即將缺貨」，造成新一波衛生紙搶購瘋，調查局陸續掌握到6名在網路上散佈的民眾後，溯源查出貿易商陳姓員工是這一連串假消息的源頭，陳姓員工12日被約談到案，坦承散佈假訊息。

調查局指出，近日LINE群組出現的不實訊息，指「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」，「因荷蘭罷工及原計出貨之數千噸紙漿亦全數延宕」，導致民眾赴賣場搶購囤貨等亂象，經濟部等相關單位頻頻出面澄清，希望平息這波衛生紙之亂。

調查局假訊息防制中心追查發現，這波原料紙漿缺貨的假訊息源頭，是來自我國貿易商的陳姓員工，經台北市調查處12日約談到案後，坦承證實他確有散布前揭不實訊息。調查局表示，將持續積極查辦引發社會動盪之虞的不實訊息，並呼籲民眾勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

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