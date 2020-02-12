979人「急盼回家！」 湖北台辦：民進黨政府種種藉口阻撓

▲2月3日晚上首批滯留武漢台人搭東方航空包機返台，第二批包機台灣方面還是沒消息。（圖／徐正文提供）

記者任以芳／綜合報導

第二梯台商何時飛回台灣？湖北台辦發言人邢軍志12日發表最新聲明，目前有979位台灣民眾急著回台，大陸方面已經做好準備，「台灣方面一再拖延，至今仍不同意東航的運送安排，讓台灣民眾非常失望。」刑軍志強調，呼籲民進黨政府少些政治操弄，多些人道關懷，盡快安排第二架包機任務。

邢軍志表示，大陸方面安排東航負責運送979名台胞，早在2月6日把名單和具體情況資料交給台方。名單裡的台灣民眾近85%是臨時來湖北，未滿18歲的少年兒童和60歲以上老人近400人，有近80人為慢性病患者，他們都急於回台灣上班、上學和就醫。

「東方航空公司和各有關方面早做好各項運送準備，台灣方面一再拖延，至今不同意東航的運送安排。」邢軍志說，在湖北的台灣民眾返鄉心切，「呼籲民進黨政府，少些政治操弄，多些人道關懷，盡快同意配合東航的運送安排，別讓只有兩個多小時的回家路不再難如上青天！」

▲滯留大陸台灣民眾受到良好醫療和日常照顧。（圖／翻攝自微博／人民網）

關於900多名滯留湖北台灣民眾最新情況，邢軍志說，「台灣政府以種種藉口阻撓拖延東航運送台胞返鄉，近千名需返鄉台灣民眾被迫繼續滯留在湖北各地，省台辦和各地台辦更加重視做好關心照顧工作，保障他們的健康安全和日常生活。」

目前有2名有特殊需求的台胞得到當地台辦及時幫助，一名患有血友病的15歲台灣民眾，在湖北、河南兩省多地台辦接力合作下，拿到了急需藥劑。另一位來自台灣高雄57歲的王先生，身患肺腺癌、腎結石、高血壓等疾病，動過手術，需要每天吃標靶藥控制病情，在湖北各地交通封閉情況下，省、市、縣台辦兩次接力從武漢購藥送到王先生手中，解決他的用藥需求。

兩名在湖北確診感染新冠肺炎的台灣民眾，在台辦積極協助下，得到及時有效醫治。52歲的金先生由重症轉為康復治療，62歲的江先生病情也穩定。在大陸首位確診的深圳市台商（12日）下午順利康復出院，對大陸各方的大力救治和關心照顧深表感謝。