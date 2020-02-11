桃園市防疫會議　鄭文燦：避免居家檢疫人員被標籤化

▲桃園市長鄭文燦面對武漢疫情持續延燒，11日指示各局處須配合中央政策落實防疫作為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對武漢疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦11日主持防疫會議時表示，防疫工作須配合中央政策，桃市落實各項防疫作為，各級學校開學在即，教育局等相關局處須掌握目前防疫照顧假需求；有關中央與市府各產業紓困政策，請經發局多宣導輔導窗口，降低各產業影響，其餘環保、交通運具消毒及第一線人員必要防疫措施，請各局處持續落實，備妥物資並掌握最新疫情。

▲桃園市長鄭文燦11日主持市府防疫會議，聽取各局處報告防疫整備情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦上午在市府主持防疫會議，針對各區居家檢疫問題時指出，目前桃園市由里幹事系統聯絡居家檢疫者，里長於接收受檢疫人員資訊後轉由里幹事處理，避免居家檢疫人員被標籤化，請民政局與里長、里幹事多溝通，依此原則續推動居家檢疫運作。

此外，有關原民部落購買口罩配發議題，鄭文燦認為，考量整個復興區僅1家健保特約藥局，因復興區後山交通較為不便，儘管暫無疫情，仍請衛生局調整配送口罩至復興區衛生所與後山巴陵綜合行政中心，透過衛生所系統發放，讓行動不便長者透過配送到家方式處理，請復興區公所彈性處理，讓有口罩需求市民都能買到。

▲桃園市長鄭文燦11日主持市府防疫會議，各局處報告防疫情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局長王文彥說，截至10日晚間為止，有關武漢肺炎全球疫情，確定病例數達4萬549例，死亡病例數達910例，桃園市居家隔離追蹤率為100%，關於藥局口罩實名制銷售數字，桃市每日約配給15萬片，仍將持續向市民宣導口罩用量，其次則針對清潔與消毒方式，建議市民以清水與肥皂清洗雙手2分鐘，再考量酒精與次氯酸即可。

經發局長郭裕信說，酒精與消毒液已協調廠商持續供應，另桃園市生產額溫槍廠商有2家，產能因外銷能力不足，已發函經濟部和衛福部，期望透過徵調方式，讓貨品留在台灣不外銷；法務局長周春櫻強調，有關口罩案件，截至2月9日止，已受理市民朋友陳情口罩漲價案25件，完成查核共7件，尚未發現有哄抬價格或囤積情形，將持續派員查核，杜絕口罩價格哄抬。

教育局長高安邦說明因各級學校開學在即，已函文各校須掌握回報自中港澳入境教職員工人數，進行全市補習班與兒童課後照顧服務中心防疫調查，總計檢查47家機構，補習班有30家、兒童課後照顧服務中心17家，目前均符合規定。

鄭文燦於會後指示，各級學校與幼兒園館舍共有者，在防疫考量下，請教育局協助處理，館舍外借與共有應避免提高群聚感染風險；另外因應疫情延後開學蔬菜銷售問題，請農業局加強室內團膳業者採購蔬果。人事處、勞動局掌握防疫照顧假的需求量；有關中央與市府各項產業紓困政策，請經發局多宣導輔導窗口以降低各產業影響。

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