毒鴛鴦摩鐵賣毒咖啡包　警噴辣椒水制伏逾百公斤藥頭



記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局日前接獲鍾姓男子與黃姓女友以販售毒品咖啡包為業，12日凌晨趁2人在桃園區某家摩鐵停車場準備交易時當場人贓俱獲，但鍾男卻憑藉壯碩體格拚命反抗，員警噴灑辣椒水合力將逾百公斤的鍾制伏，現場起出毒咖啡包與K他命等毒品，全案依違反毒品管制條例將2人移送法辦。

▲桃園警分局12日凌晨在轄區摩鐵趁毒鴛鴦準備交易毒品時，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）



警方指出，日前接獲情資指稱，31歲的鍾姓男子與21歲的黃姓女友以電話聯絡方式交易毒咖啡包、K他命，桃園警分局中路派出所員警12日凌晨掌握2人將在轄區某摩鐵交易，派出員警埋伏守候，員警喬裝客人詢問毒咖啡包價格，鍾男聲稱1包1千元，員警表示就在馬路旁交易，但遭鍾男拒絕，指定到摩鐵內進行交易。

▲桃園警分局12日凌晨在轄區摩鐵逮捕毒鴛鴦交易毒品案，當場起出毒咖啡包與K他命等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

凌晨3時30分，員警進入摩鐵停車場時，鍾男與黃女開車停妥後，拿出毒咖啡包準備交易，員警表明身分與埋伏員警一擁而上，但鍾男卻憑藉逾百公斤壯碩身材拚命反抗欲逃離現場，員警合力制伏並噴灑辣椒水壓制。

鍾男掙扎許久體力耗盡後才乖乖就範，員警制伏2人後在其隨身包包起出二級毒品咖啡包52包，重約350公克、三級毒品K他命18包，重約32公克等證物，全案依違反毒品管制條例將鍾、黃2人移送法辦。

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