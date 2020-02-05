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田徑金牌手代課當老師…誘國中妹摩鐵車震！賠50萬換緩刑

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▲王姓男子去年擔任桃園市某國中代課老師，卻兩度誘拐女學生上摩鐵搞車震。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲王姓男子2018年擔任桃園某國中代課老師，卻兩度誘拐女學生上摩鐵搞車震。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

國內大專田徑長跑金牌好手王姓男子，2018年在桃園某國中擔任體育代課老師期間，認識一14歲少女，雙方後來大談師生戀，王男私下邀約女學生出遊，趁機誘拐少女上摩鐵，還在停車場內搞車震，兩度與少女發生關係，事後稱「我會負責」安撫少女，但少女查出王男已婚身分後憤而提告。桃園地院一審判王男有期徒刑9月，緩刑3年，案經上訴高院，法官二審維持一審原判。仍可上訴。

29歲已婚王姓男老師在桃園某國中擔任代課老師，2018年5月間他因代課關係認識14歲少女，雙方私下透過社群軟體IG互動進而熟識，王男隱瞞已婚身分邀約少女外出，少女被愛情憧憬沖昏頭，不疑有他欣然赴約。

同年5月26日王男開車載少女出遊，結果竟帶少女上摩鐵，6月某日上午，王男食髓知味再度邀女學生出遊，將車停在停車場後，直接爬到後座與少女大搞車震，王男事後以「我會負責」安撫受害少女，但事發後半年，少女覺得王男說都沒有實際行動，一查之下發現王男已婚身分憤而提告。

一審桃園地院審理時，王男坦承犯行，法官見他犯後態度良好，也深知過錯，考量他仍有妻小要照顧，且已允諾賠償少女家長50萬元，依犯妨害性自主共2罪各處有期徒刑5月，合併應執行9月，緩刑3年，但緩刑期間須付保護管束，及服勞役90小時，並參加法治教育4場。

檢察官不服提上訴，認為王男身為老師，領著國家薪俸，但未能謹言慎行，謹守師生分際，竟為逞個人性慾，口出甜言蜜語使少女墜入情網，甚至與少女發生關係，讓她身心受創，實在不應該。但案經上訴，二審高院法官認為一審量刑無違失，且王男也已以50萬元與少女家長達成和解，故維持一審原判。仍可上訴。

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