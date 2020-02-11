收私訊驚見愛妻曝「小王運動癖好」：喜歡騎馬！人夫綠到出汁…心碎離婚

▲人夫驚見妻子與別的男人的親密對話，心碎提出離婚訴訟。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名人夫婚後將薪水全部交給妻子，就連房產都登記在老婆名下，沒想到妻子竟替他戴了一頂大大的綠帽，自己還是收到小王妻子訊息才知道。人夫見到妻子與小王的親密對話秒氣炸，隨即提起離婚訴訟，並向妻子求償。一審判准離婚，人妻還須賠償人夫30萬元，但案經上訴，改判免賠！

判決指出，人夫阿俊（化名）主張，與妻子小欣（化名）在2016年5月結婚後，他將每月薪資全數交給阿欣，並負擔家庭所有開銷、出資購買房產，借名登記在老婆的名下，但阿欣竟然與另名已婚林姓男子發生婚外情。

整起事件會曝光是因為林男妻子發現後，拍下丈夫與小欣前往旅館的刷卡單，又將2人的親密對話偷偷拍下，再透過小欣臉書找到阿俊，將蒐集的事證全數轉交。

不知情的阿俊見到對話才驚覺，妻子竟與林男互傳「親愛的」、「寶貝」、「愛你」、「想你」、「好久沒有早上目送寶貝上班了」、「模模糊糊看著起床的裸男」、「你喜歡騎馬又沒體力」等訊息，給自己戴了綠帽，憤而提出離婚訴訟，並向小欣求償50萬元。

雖然小欣同意離婚，但她否認自己讓老公綠雲罩頂，不同意賠償50萬元。新北地方法院勘驗各項事證後，判准2人離婚確定，另外，小欣應賠償丈夫30萬元，但案經上訴後，高等法院改判小欣免賠，全案定讞。

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