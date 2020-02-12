控老婆「壘球場、馬路上」嘿嘿小王8次！人夫拿切結書怒告…無罪關鍵曝光

▲人夫拿切結書怒控妻子外遇，最後法官判無罪，背後關鍵曝光。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人夫指控，妻子阿欣（化名）與另名男子阿元（化名）2016年3至9月間，到壘球場休息區、附近公園、釣蝦場旁馬路等地激戰8回，還有切結書可佐證，但阿欣與阿元喊冤，表示會寫下自白書是受人夫逼迫，並非真有通姦。一審判2人無罪，日前高院將上訴駁回，全案確定。

檢方依據切結書起訴，阿元明知道阿欣是有夫之婦，卻仍在2016年3至9月間，分別在三峽區某壘球場休息區、壘球場附近公園、三峽某釣蝦場旁馬路發生性行為8次。

切結書內容提到，阿元與阿欣「第一次發生時於3月中旬左右於三峽板新水場旁壘球場休息區，時間大約5點左右，在車上發生不正常關係（發生性行為），從那次起就利用下班時間邀約至壘球場那，陸續於車上發生應有4次性關係，另外有2次是在壘球場附近公園，利用雨衣舖在草皮上發生性關係，最後一次應該是9 月中下旬深夜於三峽左岸釣蝦場旁黑暗馬路做最後一次。」

阿元及阿欣挨告後喊冤，表示切結書雖然是自己所寫的，但2人之間清清白白，絕沒有姦情。阿元表示，是因為人夫恐嚇他家人、兒子，為了保護家人才會寫下切結書；阿欣則吐露，平常丈夫喝了酒就會打她，寫下切結書的那天，丈夫拿了一把水果刀逼她「承認」與阿元有染，「如果不寫，就要妳的命」，她害怕只好聽話寫下。

新北地方法院勘驗多名證人的證詞及事證後，認為難以認定阿元、阿欣是在自願的情況下簽下切結書，決定判2人無罪。案經上訴，高等法院認為原審並無不妥，日前將上訴駁回，判2人無罪確定。

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