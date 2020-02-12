在辦公室交個朋友吧！「同事→朋友」的6大好處　提高生產力還能更成功

▲在工作環境中，若能與同事成為朋友，可為辦公室的日常帶來更多動力。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

出了社會以後，一天最少有8小時、一週最少有5天，都在辦公室度過，因此對於不少上班族來說，工作環境若是有彼此感情可以晉升到朋友關係的同事，就能讓工作生活多點快樂與衝勁，甚至有人在離職後，完全不後悔遞出辭呈的決定，唯一想念的就是一起工作的朋友。國外網站《BrightSide》分析6個原因，解釋為什麼在工作中擁有「朋友」，對所有上班族來說如此重要的原因。

1. 朋友讓我們面對工作更快樂、更有動力

研究顯示，工作環境中有朋友一起努力，可以增加上班族的幸福感，同時也會讓人感到壓力減輕。經濟學家更算出，若是這種幸福可以轉換成有價價值，每天在工作中見到一個朋友，相當於每年多賺10萬美元！如果上班族在一個積極友好的環境中與朋友同事融洽相處，他們也會感到更加投入、專注和全面，因為人們都希望在朋友周圍把事情做好，尤其是正朝著相同目標努力的時候。

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2. 朋友可以幫助我們提高生產率

想要得到主管、長官的賞識嗎？那就先在工作環境交個好朋友吧！研究顯示，在工作中有朋友的上班族，因工作而受到表揚的可能性要高43％，如果與工作同事建立了牢固的聯繫，將會對自己的生產力造就非常積極的影響，這也與「彼此能夠更有效合作」有一定程度的關係。

3. 朋友會給予我們方向

雖然工作上的指導，幾乎每個同事都可以幫忙，但最誠實的建議總是來自朋友。工作上的朋友一旦發現自己的問題，往往會很願意積極地做出評論，他們的說法就算一針見血，卻也會顧及到友人的心情，頗能讓人接受。如果朋友的工作經歷、年資比自己更有經驗，他們也會指點如何做得更好、如何改善績效等提點，會讓人相當受用。

4. 他們了解真正的我們

如果做的是一天8小時的全職工作，等於每天會花大量時間與工作中的朋友在一起。時間久了，最好或最糟糕的日子都有他們陪著，因此他們會非常了解自己開心或壓力的心情表現，並試圖給予鼓勵與支持，讓人即使在工作中受挫，也不會覺得孤立無援。

5. 他們懂得工作上的難題

密切工作後，雙方都可以了解彼此在工作中要面對的問題，像是以服務業來說，每天要面對的難應付客人以及令人煩躁的日常事務，跟學生時代的朋友抱怨他們或許不會懂，但工作中的朋友往往能一秒get到這些事物，沒有人能比他們更了解這些工作上惱人的困境了！

6. 想獲得成功？在工作中擁有朋友就對了！

在工作場合擁有朋友可以提高自己的心情，工作時也能得到額外的情感和心理支持，這些種種都能幫助自己在工作時愈來愈自在且得心應手，也能毫無保留地付出自己的最大努力，創造更多成功的機會，因此工作中的朋友可說是事業上的最強助攻夥伴！