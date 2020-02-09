騙介紹刺青師！正妹店內遭硬上　扯男一見拍肩示意「交換」…她崩潰喊：不要

▲扯男將女同事騙到刺青店害她被硬上，他一見竟還示意交換，與兇嫌性侵對方得逞，雙雙遭判刑。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／花蓮報導

陳姓男子以要介紹刺青師為由，將女同事小乃（化名）帶到刺青店。不料，沒見到刺青師，小乃反而遭到陳男的葉姓乾哥性侵得逞，而陳男見狀後，竟也加入戰局，2人聯手硬上小乃。小乃事後不堪受入提告，2男則被法官依強制性交罪判處8年2個月徒刑。

判決書指出，陳男、葉男及小乃皆為同事，而2018年9月底，陳男以要介紹刺青師為由，將小乃約到壽豐鄉一間刺青店。當時，小乃進到店內等候，陳男及其他友人則陸續離開，而葉男見到店內無人，認為有機可乘，不顧小乃大喊，「我生理期來，不要」，強行硬上得逞。

葉男在對小乃下手的同時，陳男剛好回到店內，沒想到他竟為阻止，還拍打葉男肩膀示意交換，隨後也加入戰局，硬上得逞。小乃事後不甘受辱報警，並傳訊息質問，「我力氣沒有你們大你們這樣對嗎」，陳男則是不斷道歉，還稱自己很怕葉男，還請小乃不要針對葉男。

法官審理時，2男矢口否認犯行，陳男還指控，「小乃平時就不檢點，會跟男生勾三搭四」，他因此懷疑小乃是將現場遺留啤酒罐上的體液塗抹在自己身上，想藉此仙人跳。

不過，法官認為，小乃在事發後不斷哭泣，與一般遭到侵害的女子受到驚嚇的反應相符，認定2男犯行。法官還表示，2男犯後還對小乃人身攻擊，態度極為惡劣，且始終沒有與對方達成和解，造成小乃身心受到極大傷害，因此將2南各判處8年2個月徒刑。全案可上訴。

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