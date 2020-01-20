桃園新打卡點「Q萌文具」超吸睛！附設餐廳「早上7點就開吃」晚上再變調酒區

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▲老字號文創蹦出新體驗 利百代文創館、義百代餐館一起潮爆你的想像！。（影／ETtoday）

▲文具品牌「利百代」在桃園打造一座「利百代彩筆文創館」，巨型鉛筆裝置藝術超級吸睛，而館內的義百代餐館也被不少踩點的網美、部落客大讚精緻美味。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

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農曆春節倒數中！還不知道要帶家人、揪閨蜜去哪裡走春踩點嗎？創立超過70年的文具品牌「利百代」，最近在桃園打造一座佔地開闊的「利百代彩筆文創館-義百代餐館」，迅速在FB、IG掀起一波文創鉛筆DIY與義式美食的熱潮。到底現場有多好玩？《社畜時代》的妮娜迫不及待揪了同劇的苡嫚，想帶她一起好好體驗，沒想到苡嫚在驚嘆小時候的回憶「六角形黃色筆桿鉛筆」變身成超巨型裝置藝術時，妮娜馬上「修但幾咧」：「欸…妳這樣講好像有點……曝露我們的年代。」

不論是在幾歲與「利百代」相遇都不要緊！因為館外館內精心規劃的巨型鉛筆裝置藝術、彩筆網美牆，以及可能曾在鉛筆上頭看過他們的超Q萌小熊，讓大人小孩每走幾步就想停下腳步，拿起相機留下俏皮可愛的合影自拍。然而，要逛這麼大一個文創館，可能還沒把每個角落都走完，就已經餓了累了。身為主揪的妮娜馬上收斂起笑臉，正經提醒大家來到這裡除了有超多打卡景點，「它的東西還超好吃。」

原來，館內一樓就是裝潢簡約木質工業風的「義百代餐廳」，看著桌上超豐盛的義式餐點，讓妮娜、苡嫚瞬間韓劇女主角上身，高八度驚呼「也太豐盛了吧～」，搞笑的妮娜忍不住還說：「我整個人都義起來了！」揪竟是什麼餐點瞬間擄獲她們的心？首先是義式餐廳一定會有的經典義大利麵，而被不少客人認為最特別的口味就是，以台灣花蓮的剝皮辣椒與海鮮、奶油拌炒、口味濃郁酸辣的「剝皮辣椒海鮮意大利麵」，此外還有以清爽多汁的鳳梨、燻雞、橄欖油、起士鋪陳堆疊的「燻雞夏威夷比薩」，選擇眾多，適合多人聚餐、互相分食。

▲滿桌的義式美味，很適合多人一起聚餐分食。

如果下午想找個地方看球賽，「義百代餐廳」也提供美式炸雞、牛排、薯條等炸物拼盤，正適合搭配刺激比賽豪邁大吃。難得的是，假日從早上7點開始，竟然就能在這裡吃到香噴噴的歐姆蛋餅早午餐，等於把遊客的早餐、午餐、下午茶到晚餐，通通包起來，眾多選擇讓人吃整天也不膩。好不容易等桌上的食物都介紹完，妮娜像餓了3天一樣猛吃起來，一旁的苡嫚看到傻眼：「欸妳可不可以有點形象……」被提醒的妮娜嚇了一跳後拚命解釋：「我剛剛已經有克制了！」沒想到努力掩飾還是藏不住吃貨性格，只能怪眼前的義式美食太誘人了。

▲現在只要在「義百代餐廳」或館內任何一個地方消費，再到官方粉絲團打卡按讚，就能免費得到懷舊又可愛的紀念鉛筆。

吃飽喝足後，妮娜捧腹開心地喊：「哇～吃飽了就是要動一下！」走春的時候，要是和妮娜、苡嫚一樣吃撐肚子，趕快起身走動一下。在IG看板前拿起可愛有趣的標語拍照打卡，和萌到不行的Q版大型辦公文具合影，或是站在迴旋樓梯前，請朋友由上往下拍下仙氣飄飄的網美照。

▲可愛的IG看板、標語和迴旋樓梯由上往下的視角，是絕對不能錯過的美拍角度。

春節期間一家人出遊不想只是來當網美，那就直衝二樓手作教室報名課程。既然來到了文具大本營，手作教室提供玲瑯滿目、色彩繽紛的大小零件，照著老師的步驟，再加上自己眼光獨具的創意，簡單就能做出獨一無二、質感精緻的手作文具筆。不僅小朋友可以體驗手作的樂趣與滿滿成就感，大人更可以滿足自己的文具控夢想。

從早玩到晚的妮娜、苡嫚兩人，終於累到體力不支在沙發上睡著，迷迷糊糊醒來後發現，「咦～怎麼手中有酒杯？」原來從早上、中午到下午滿足遊客飽腹之慾的義式餐廳，晚上竟然搖身一變成為調酒區，除了一樣美味的餐點外，這個時段更供應生啤酒、調酒，和閨蜜或情人並肩坐在舒適的沙發區，宛如置身高級宴會，享受頂級奢華的西式盛宴，就連常跑網美景點餐廳的妮娜、苡嫚都猜想不到，原來「利百代」不只以文創魅力轉型，更以精美餐酒躋身潮食尚。

▲愈晚愈chill的義百代餐館，週五晚上還有Live Band的演出，讓妮娜、苡嫚直呼還要再來。

距離桃園火車站只需約10分鐘步行時間的「利百代彩筆文創館-義百代餐館」，適合全家大小在春節愜意前往，讓經典文具品牌在心底刷新一波形象，懷舊之餘再感受MIT台灣品牌如今滿滿的創意活力。