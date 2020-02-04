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人脈資源很重要！結交有價值的朋友　6種方法「讓貴人幫你忙」

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▲▼好友，朋友，幫助，麻煩，幫忙。（圖／pixabay）

▲一個人要想有所成就，就儘量結交有價值的朋友。（圖／pixabay）

作者：金正浩
摘自：《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》

【富貴要人幫：讓貴人願意幫你忙】

談到成功的捷徑，我們可以聽聽雅芳執行長鐘彬嫻的話。

請繼續往下閱讀...

她曾經說過：「要找個貴人幫自己。不論你有多窮，只要想變得富有，都可以做到。找個有錢的貴人幫助自己，即使他不能親自幫你理財，跟他站在一起也是好的。因為這樣子你就可以汲取他們的致富思想，也可以跟隨他們的步伐。他去做某件事情的時候，你也去做，很容易就能嘗到甜頭，實現自己的目標。」

羅伯特是全球暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者。有一次在做理財演講的時候，有學員問：「一個人的經濟狀況與什麼人相關？」當時羅伯特並沒有直接回答這個問題，而是要求每個學員寫下十位與自己最親的朋友的詳細情況，包括他們的職業、公司規模、財務狀況，和是否有房子、車子等。

當在場的三百多位學員把這十位最親近朋友的詳細情況寫完後，羅伯特說：「現在，請各位把自己的經濟狀況與最親近朋友的狀況做一番對照和比較，然後看看能否發現，彼此之間的經濟狀況是否差不多。」

大家通過對比和比較，驚訝地發現計程車司機的朋友，大多是計程車司機；醫生的朋友大多是醫生；教師的朋友大多是教師；讀MBA的朋友，大多也在讀MBA；老闆的朋友，大多是老闆；富翁的朋友，大多是富翁；有汽車的人，他的朋友大多也有汽車；有兩套房子的人，他的朋友也有兩套房子；有百萬左右資產的人，他的朋友大多也有百萬左右的資產……

此時，羅伯特正面回答說：「一個人的經濟狀況，與擁有什麼樣的朋友密切相關。用中國的老話講，就是物以類聚，人以群分；近朱者赤，近墨者黑。」

一個人要想有所成就，就儘量結交有價值的朋友。和你來往的人，決定著你的地位和價值。為了個人更好地發展，我們應該多結交有身分有地位的人，雖然我們與他們有著一定的溝通障礙，但只要方法得當，完全可以打破障礙與之正常交往，乃至發展友情。那麼，該怎樣與有身份的人發展友情呢？

第一要做到尊重對方，嚴謹有致。
與尊貴者發展友情，首先要準確把握雙方關係，給其以相應的位置，充分表現出對他的尊重恭謹。這是對雙方關係的確認和定位，也是對對方的一種尊重願望的滿足。

第二是切忌奉承，不卑不亢。
尊重是有原則的。如果不顧原則，另有目的，那就會對尊貴者就會表現出阿諛奉承來。這表面上看似是尊重對方，其實它與尊重是有不同的本質的。阿諛奉承，虛情假意，誇大其詞，別有用心，只能讓尊貴者反感、厭惡、痛恨。本來可以建立友情，但因雙方失去真情而無法發展下去。當然，我們也不能排除個別尊貴者好大喜功，樂於聽奉承話、看媚態的，但這樣的尊貴者有必要與他發展友情嗎？

第三是要做到態度自然，不必拘謹。
尊貴者無論地位，還是閱歷、學識，都高我們一籌。
與他們交往，常令我們肅然起敬。我們作為平常人，尤其是未見過世面的青年人，在這種情勢下往往會感到有些不自然。其實，尊貴者也是我們平等的交際物件，也是一種自然的交往關係，我們一方面要尊重於彼，另一方面也立足於自己，守住方寸，保持本色，自然而正常地交往，不必拘謹。這反倒能顯示自己的交際魅力，會贏得對方的認可和尊重，尊貴者也會樂意與我們發展友情。

第四是要做到巧托會配，不可狂妄。
從交往的過程來說，尊貴者是交際的主角，而我們則是配角，處於次要地位。這是交際的現狀，也是交際規律，是由彼此的交往身份和交際能量決定的。我們要積極支援尊貴者，熱情配合尊貴者，服從需要，聽候調遣。這是合乎交際現實的，不僅不會損害自己的「身價」，而且會取得尊貴者的信任。但是，如果不能擺正這層關係，不恰當地顯示自己的能耐，抖弄自己的才華，以至背棄、排擠尊貴者，就往往會適得其反。

第五是要主動真誠，做出姿態。
一般來說，尊貴者的行為是要與自己身分、地位保持一致的。他們一般不會主動與我們交往，而作為平常人，地位比他低，自要主動積極，充滿真誠，先邁出一步，做出友好的姿態，這是尊長敬上的美德，也是交際的慣例。

第六要求助求教，接受呵護。
尊貴者是力量的象徵，在他面前，我們顯得很弱小稚嫩，所以要接受並求得呵護。這一則是我們與尊貴者交往所尋求和迫切需要得到的東西，二則作為尊貴者，他也會從中獲得施予和扶持之樂，是一種自我價值的實現。

值得注意的是尋找呵護一要尊重尊貴者的願望，二要適度得宜，不可仰仗、依附於尊貴者。這包括恰當的求助及一定程度上的求教。這會獲得尊貴者的認可，並圓滿獲取他的友情。

總之，多結交那些對自己有幫助、能提升自己地位的朋友、貴人，經營好這一人脈資源，它會把你的事業一步步推向高峰。甚至，有時候，他會決定著你的命運。

▲▼ 。（圖／）

★本文經好的文化授權，摘自《自由+多棲+快樂：零工新世代的成功外掛人生》。

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