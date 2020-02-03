小資族看過來！春節開工神器Galaxy Note10 Lite星願版「親民甜價」加持事業運

▲新春開工該如何幫自己加持事業運？Galaxy Note10 Lite星願版主打新色「星願紅」，以象徵吉利的好兆頭助攻，輕鬆完成新年度的工作「星願」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

送走舊年度，展望新的一年，總是希望各方面都能比去年更加順利！隨著生活科技走向高端，手機功能也愈來愈強大，想在新春幫自己換新機、加持事業運，但看到高規手機的價格還是不免心一驚！Android機皇Galaxy Note系列聽到了眾民心聲，擁有旗艦級功能的Galaxy Note10 Lite星願版終於問世，搭配更好入手的價格，要完成熱愛工作同時也享受生活的小資族，在新年度擁有一支新手機的閃亮「星願」。去年與Note10擦身而過，現在再也沒有錯過的理由。

對時下小資族來說，舒適的生活往往取決於在工作上是否如魚得水、收穫滿滿，開工之際更需要一些小撇步，為新的一年加持、提升好運！沒時間跟著風水老師造金庫、求錢母也沒關係，現在只要換支新手機就行。不論星座、生肖，新春想開運準備「紅色」物件就沒錯，Galaxy Note10 Lite以「星願紅」做為新機主推色，大勢配色又不失甜美，加上好入手的甜價格，更讓想打造職場氣勢的小資女心動。新春之際帶 著「又紅又甜」的新機迎接開工，讓2020的事業想不長紅都難。

美翻天的新機讓親友同事好羨慕，不如再拿起手機秀幾招最新科技！小資族期待已久的Galaxy Note10 Lite星願版，S Pen是Note系列本身就有的，「筆」較厲害果然引來眾人驚呼。現在使用S Pen，滑順寫下中文、英文和數字，還能輕鬆切換顏色與文字粗細，即使是枯燥的待辦事項，都能更加豐富有趣。手機內建軟體如今也能快速聰明地辨識手寫字，一鍵就把手寫字轉成文字檔，輕鬆發送給工作來往的對象。從此，煩瑣信件、交辦事務回得又快又清楚，開工第一天就讓老闆留下超好印象，再難搞的合作夥伴或客戶，也能一一收服。新的一年想完成自己的績效目標，就靠「星願版」幫忙達成心願。

▲Galaxy Note10 Lite星願版擁有更好入手的價格，更保留Note系列的經典代表S Pen，讓觀望新機的人直呼揪感心。手機臨時有通知進來！停好車，不用打開筆電，取出S Pen就能快速又俐落地回覆訊息、信件。

▲以S Pen流暢寫出新春賀詞後，在下方功能列表選取「轉換為文字」， 就能一鍵將手寫字轉成文字檔，輕鬆send給老闆、同事或親友，在新的一年搶先延續好人緣。

不論是閒暇生活或工作場合，現代人一天24小時都和手機綁在一起，要是手機電量不足，就等於跟全世界斷了聯繫！尤其開工第一天閒閒沒事做可不行，需要「開工利器」陪自己忙起來，才能代表新的一年「有事可忙，有錢可賺」。如今市面上的旗艦機型，提供大電量已是基本配備，Galaxy Note10 Lite星願版價格親民，但電量表現卻不俗，不僅有4,500mAh大容量提供威猛續航力，若再搭配內建最佳化、中度省電、超省電的智慧省電模式，套用關閉動態桌布、限制CPU速度、減低螢幕亮度等設定，就能更加延長手機使用時間。

小資族早晚通勤又在辦公室使用一整天，下班後還是可以放心與朋友聚會、打卡拍美照，放心留下每個生活紀錄。平常趕出差的商務族群，或勤跑客戶的業務，奔忙的路上也能多工運用手機，回電、通信、回覆報告的同時，還能偷空玩場遊戲、聽個音樂平衡忙碌身心，一舉把效率衝到最高。

▲就算久坐辦公室，Galaxy Note10 Lite星願版的高續航力，讓小資族不用為了擔心掉電、時時保持充電狀態。

▲臨時出差、拜訪客戶，不用帶著厚重的行動電源，也能放心以Galaxy Note10 Lite星願版處理公事一整天。

忙了一整天總算要下班！Galaxy Note10 Lite星願版除了滿足小資族開工有神器加持的心願，更擁有專業級超廣角、廣角、遠距的三鏡頭，以及配備專業級雙像素和雙OIS光學防手震相機。即使走出公司已經是黃昏傍晚，拿出手機、使用3200萬畫素的前鏡頭自拍，在夜間模式、自拍美顏、瑕疵檢測等軟體助攻下，隨手一拍就是光線絕佳的好氣色、無NG美照。拍照的同時，6.7吋的旗艦級O極限全螢幕就是超清晰的「美顏自拍鏡」，拍攝前一秒都能精準掌握自己的姿勢表情，別忘了同步使用「景深即時預覽」調整景深並即時預覽效果，確保在繽紛背景前，還是能成為超靚眼嬌點！

▲熱衷在生活中創造小確幸的小資族，下班返家或放假休閒的路上，也要把握大拍美照、記錄生活的機會。

▲Galaxy Note10 Lite星願版不僅擁有旗艦效能，同時也是滿足愛自拍小資女的「美顏自拍機」。

除了紅得搶手的「星願紅」，Galaxy Note10 Lite星願版還有「星願銀」、「星願黑」共3款顏色選擇。與其求神拜佛祈禱新年順遂，不如就先用20k實際聘請這位「開工x美拍神器」，靠著難以忽視的工作表現和女神氣場，緊緊圈住主管老闆和社群好友的心。

▲Galaxy Note10 Lite星願版一共帶來3款顏色，分別是星願黑、星願紅和星願銀。

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