施暴影片曝！狠男「懷疑她對神不敬」徒手弒母　1個月後慘遭神棍活活打死

記者陳韻如／雲林報導

雲林縣深坑橋南側堤防下方2019年6月底被人發現有白骨，嚇得立刻報警，而經查，該白骨為通報失蹤的60歲張姓婦人。事隔一個月，虎尾分局又獲報偵辦一名23歲郭姓男子因代謝性衰竭死亡的查驗，而巧得是，張男是郭婦的兒子，雲林地檢署覺案情不單純，查出冷血兇手棄屍、殺人案，全案偵查終結，將死者的兒子和女兒，以及同住的共犯等4人依法起訴。

▲民眾在深坑橋南側堤防下方發現白骨報案，警方到場拍照、採證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事發當時，檢方傳喚張婦女兒郭女，並告知其母親已死亡成白骨，但郭女並沒有太大反應，甚至沒有任何悲傷情緒，讓檢方起疑；事後，又查出也張婦兒子的郭男因代謝性衰竭死亡死亡，驚覺案情不單純而併案偵查。

在經過一連串的調查，檢方查出驚人案情。張婦及郭男和郭女一同住在由陳勝宏設置的神壇，另陳男弟弟陳柏安與兄弟二人的女友張姓女子及許姓女子也同住在此。

郭男2019年6月18日上午因金錢糾紛出手毆打張婦，導致張婦顏面流血、肋骨骨折、傷重癱軟在客廳沙發上，而在場的郭女全程目睹，竟未將張婦送醫急救，導致張婦因肋骨骨折、窒息致呼吸衰竭死亡。

張婦死亡後，郭男夥同陳姓兄弟等在當日下午1點多，由陳勝宏駕駛自小客車，搭載陳柏安、郭男將屍體運至虎尾鎮墾地里深坑橋南側堤防下方，由郭男將母親屍體棄置並潑灑汽油引燃加以毀損。

事隔1個月，陳姓兄弟因為與郭男相處上產生嫌隙，遂以徒手與鐵棒毆打郭男，導致他傷重不治，又因為郭男被查出為張婦兒子，警方驚覺有異，遂成立專案小組介入調查。

▲郭男生前曾跪地遭到陳男以鐵棒等物品毆打。（圖／記者傅誠翻攝）

專案小組事後竟意外發現，郭女在其母親遭胞弟毆打致死甚至棄屍之時，均知實情卻未將母親送醫，還包庇任其棄屍；在明知胞弟是陳姓兄弟共同毆打所致，竟於2019年7月30日值檢察官偵查訊問時，以證人身分於隱匿真相，在問到就陳姓兄弟是否在場及胞弟有無遭人毆打時，均隱匿並述說虛偽證詞。

▲陳男作法事，郭男跪在面前虔誠祭拜。（圖／記者傅誠翻攝）

此外，當專案小組懷疑全案與陳姓兄弟有關時，2人皆否認犯行，還強調郭男是因為認為母親對神明不敬才徒手毆打致死，2人只是協助棄屍。檢方7日偵結，郭女涉犯遺棄致死罪、偽證罪、陳姓兄弟涉犯遺棄屍體罪、傷害致死罪等而提起公訴；郭女胞弟因已死亡，涉嫌殺人部分另為不起訴之處分；郭女3名子女已由社會處安置。

▲檢方起獲施暴凶器。（圖／記者傅誠翻攝）

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