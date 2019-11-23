師父「開天眼」玩殘女大生！為驅鬼獻身3個月懷孕　崩潰送進療養院

▲女大生為了保護家人，獻身助師父開天眼，豈料卻遭性侵墮胎。（圖／資料照片，下同）

社會中心／綜合報導

桃園黃姓男子4年多前透過某神壇認識一戶篤信鬼神的人家，因看中對方就讀大二的女兒美色，竟謊稱對方全家遭惡鬼纏身，並以協助他「開天眼」才能除魔為由，性侵、猥褻女大生。女大生為了全家安全，忍辱3個月，最後崩潰墮胎，被送進精神病院治療。法院一審重判黃男12年，案經上訴，二審高等法院3日宣判維持一審刑度，後來黃男繼續上訴，高院審理後維持一審原判。

判決指出，黃男2013年在朋友開設的神壇認識這家人後，謊稱被害人住處惡鬼盤據，須立刻作法驅邪。被害人母親一開始沒有答應，沒想到接下來一個月內，家中外婆、表姊相繼過世，母親嚇到找黃男驅鬼。黃男前往被害人住處厚，看上女大生美色，誆稱女大生是「有法力之乩身」，要她單獨留下協助「開天眼」。當晚，女大生就被性侵得逞。

▲黃男一度欲以法器加以性侵，讓女大生驚嚇崩潰。

女大生為了家人忍辱3個月，每天任憑黃男以「靈修」之名性侵1到3次，最後因此懷孕，最後黃男偷走家中財物，母親才驚覺黃男是神棍報警，但女大生已經懷孕墮胎、最後情緒崩潰住進精神病院。

黃男被捕否認性侵，強調女大生是和他朝夕相處、產生情愫，才自願當小三，2人完全是合意性交。但一審法院不採信，性侵部分重判12年，竊盜部分判3月；竊盜部分可易科罰金。黃男不服上訴，二審仍維持原判，黃男再上訴，也被高院打臉、維持一審判決。