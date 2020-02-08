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想挽回前女友…裝GPS掌握行蹤！再騙上車強行挺進　扯男喊：讓你無法忘記我

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲陳男偷裝GPS跟蹤前女友，還性侵對方得逞，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／苗栗報導

陳姓男子為了挽回前女友小乃（化名），竟在對方車底盤裝上GPS，以掌握小乃行蹤。然而，陳男卻跑到小乃公司大鬧，逼對方與他見面，讓小乃不堪其擾，只好上車與他談判。未料，陳男卻突然獸性大發，將小乃壓制在車內性侵得逞。案經小乃提告，法院則依依竊錄非公開活動罪判陳男2月徒刑，得易科罰金6萬元，另依強制性交罪判處3年6月徒刑。

判決書指出，陳男為了挽回小乃，先是在對方車子底盤裝上GPS來掌握行蹤，隨後在2019年4月中時，跑到小乃公司要求見面。小乃因為不堪其擾，遂答應陳男要求上車想與對方談判，沒想到卻遭到性侵得逞。

小乃事後憤而提告，陳男到庭否認硬上，強調小乃沒有說不願意，也沒有反抗，但遭到小乃駁斥。小乃表示，原本想再給對方一次機會，但因為感覺不對決定分手，但陳男卻不肯放手，持續打電話騷擾。

小乃還提到，自己遭到性侵之後找友人訴苦，沒想到陳男卻突然出現在與朋友聚會的地方，後續外出休息時，陳男又出現在附近，讓她直覺有鬼，決定到修車廠檢查，才發現車子竟被裝了GPS，因此憤而提告。

法院審理時，調閱2人對話紀錄，發現陳男曾傳訊，「sorry！我也不是一個好男人，就當做你遇人不淑，離開我是對的」、「或許這樣做才會讓你永遠無法忘記我，也能讓你徹底的對我死心。」、「如果你去警察局備受之類的，事情就會被揭露，妳可要想清楚，後果一定不會是很好的，你先冷靜的幾天，這段時間就不打擾妳了，事事不會盡如人願，切記三思而後行」，法官因此認定陳男犯行。

法官認為，陳男不思理性處理感情糾紛，且為了滿足一己私慾性侵對方，造成小乃身心受到男以抹滅的傷害，事後又否認犯行，犯後態度不佳，因此依竊錄非公開活動罪判陳男2月徒刑，得易科罰金6萬元，另依強制性交罪嫌判處3年6月徒刑。全案可上訴。

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