七旬父持凶器重擊兒子眉心…下秒「連錘面部」致他爆頭慘死！1年後無罪釋放

▲湖南省長沙縣一位父親殺死自己兒子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省長沙縣一位阿伯2018年殺了自己親生兒子，日前被檢察機關判定無罪釋放。原來，死者湯明因生活瑣事，竟然情緒失控要殺死自己母親。面對如此危急情況，年近七旬的父親湯建東為保護妻子，殺死了自己兒子，隨後被逮捕。日前，當地檢察院認為，湯建東是正當防衛，不用負刑事責任。

據《檢察日報》報導，湯建東與妻子周小紅育有一女二子，因為大女兒外嫁、小兒子與小兒媳在外面打工，老兩口帶著10歲的小孫子和大兒子湯明一起居住。在外務工的小兒媳2018年10月2日思子心切，但懼怕霸道的湯明，不敢回家接兒子到自己身邊。湯建東便將孫子送到親戚家，讓小兒媳去接。湯明在晚飯時得知此事，不滿父親送人的行為，當場將飯菜掀翻在地，邊罵邊衝出了家門。

第二天傍晚，湯明回到家中，看到飯桌上全是素菜，對著母親劈頭蓋臉地一頓怒駡。父母沒有做任何爭辯，任由兒子在廚房摔打鍋碗瓢盆。後來，湯明不僅沒停下，舉動反而更加瘋狂，竟扯掉桶裝瓦斯的輸氣管，將瓦斯拖到房門口，用火機點燃了已經擰開閥門的瓦斯，不停地說著，「我要把房子燒了，把你們炸死。」

▲檢察官走訪案發地。（圖／翻攝自檢察日報）

話音剛落，瓦斯瞬間燃起大火。湯母周小紅見狀提起一桶水向桶裝瓦斯澆過去，不僅未熄滅火，還讓兒子更暴躁了。湯明找到一把鋤頭邊追母親邊喊道，「我要打死你。」

這時，湯建東趁機將瓦斯閥門關上，看到腿腳不便的妻子被追打，於是快步上前攔住湯明，奮力奪過其手中的鋤頭，在搶奪鋤頭過程中，反手一揮，手持鋤頭背擊中了兒子的眉心致其倒地。

隨後，見到兒子倒地後還欲爬起，湯建東擔心其爬起來後會繼續行兇，於是對湯明的頭部連擊數下，直到不再動彈。血案發生後他立即叫妻子報警，在家等待警察逮捕。經法醫鑒定，湯明符合他人持鈍器作用於頭面部致嚴重顱腦損傷而死亡。

當地村民反映，湯明整天遊手好閒，偶爾出去打工，長期依靠父母供給一日三餐，對於家人毫不手軟，常因細小的家庭瑣事發脾氣，輕則罵人摔東西，重則直接動手打人，上至父母、下至弟媳都不能倖免。

承辦該案的檢察官吳蘭林結合案件發生時的情形後認為，犯罪嫌疑人湯建東是年近70歲的老人，面對40歲身強力壯的湯明持鋤頭追趕其妻，當時的情緒應是氣憤、擔憂、緊張的；另外，死者點燃桶裝瓦斯的行為具有不法侵害性和現實危險性。

目前，長沙縣檢察院9月12日對該案作出不起訴決定。檢察院審理後認定，湯建東的行為屬於正當防衛，依法不負刑事責任。

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