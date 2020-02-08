檢疫前逐房分送午餐！　旅客曝光便當內容：我們只想趕快回家

▲檢疫前，船務公司逐房分送午餐給旅客。（圖／民眾提供）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心目前已登船對旅客進行檢疫工作，若有人發燒，就會直接在船上採檢送醫，而其餘旅客則需在船隔離14天。此外，檢疫前船務公司也逐房分送午餐，《ETtoday新聞雲》也獨家取得餐點內容，可以看見每個便當裡，除了簡單的飯菜之外，還附送了一塊甜點，讓旅客在配合檢疫的同時，也能填飽肚子。

針對此次郵輪靠港，中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中親自上陣，率領25名防疫人員登船做檢疫，並且對旅客喊話，「請大家充分配合相關指示，讓檢疫能順利進行，也歡迎回到台灣」。

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▲寶瓶星號旅客排隊檢疫。（圖／民眾提供）

此外，在檢疫前，船務人員也逐房分送午餐，而《ETtoday新聞雲》獨家取得餐點內容，從便當內可以看到，除了簡單的飯菜之外，還附上一塊甜點。不過，即使衣食無缺，船上旅客仍迫切想下船，並拍下影片對外界喊話，「我們只想趕快回家」。

▲餐點內容曝光。（圖／民眾提供）

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