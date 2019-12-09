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「閻王附身讓爸媽重病死！」冷血逆女教唆男友弒母　2人延押、解除禁見

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記者莊智勝、洪正達／高雄報導

高雄市大社一處果菜市場今年7月13日發生血案，19歲的鄭女因不滿父母阻擋戀情，便教唆韓姓男友持水果刀弒母，事後2人雙雙遭到起訴，檢方建請法官從重量刑；如今羈押將屆滿6個月，橋頭地院認為，2嫌雖然事後坦承犯案，但仍有逃亡之虞，因此裁定延押2個月，但解除禁見。

檢方調查，鄭女與韓男106年間透過網路相識，並於107年開始見面、交往，但鄭女因父母管教甚嚴，不允許她交男朋友，且平時出門皆會由母親王婦陪同，夫妻倆對女兒保護到家，也因此令鄭女相當不滿。

▲韓男與鄭女結識許久，但2人竟只因戀情受阻，涉嫌預謀殺害王婦（橫圖）。（圖／翻攝當事人臉書）

▲韓男與鄭女竟只因戀情受阻，涉嫌預謀殺害王婦。（圖／翻攝當事人臉書）

由於鄭、韓2人見面機會不多，除了平時透過LINE聯繫外，就只能找空檔偷偷約會，長久以往，鄭女漸漸對父母的管教感到厭煩，便於108年7月10日晚間10時許與男友聊天時，忽然傳訊表示「能不能改父母？」「換了以後就能約會了喔！」檢方發現，由於鄭、韓2人深信鬼神之說，因此對話中還常以「乾爸」、「乾媽」稱呼閻王或神明，當2人談論到此話題時，韓還曾經建議「叫乾爸、乾媽附身，讓你爸媽重病死亡」等語。

由於韓男平時對於女友要求多言聽計從，因此心中也逐漸萌生殺意，並前往五金行購買水果刀；但在行兇前夕，韓男殺意不堅出現動搖，還曾頻頻傳訊詢問女友「怎麼不離家出走比較快？」鄭女聞言後大感不滿，直呼「老公明天一定要讓爸媽死，不然我們就分手！」

▲▼高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲鄭女與男友愛得火熱，但這段戀情卻遭到父母極力反對。（圖／翻攝自當事人臉書）

韓男為此再度堅定殺意，當天一早母女倆外出前往菜市場時，隨即騎車一路尾隨，並在停車場埋伏等候，待見到王婦與鄭女走出準備返家時，依照先前計畫立即衝上，持水果刀刺入王婦左頸部，造成其大量出血，經送醫搶救後仍宣告不治。

事後2人落網認罪，分別遭到檢方依涉嫌教唆殺害直系血親尊親屬罪、殺人罪嫌起訴，羈押期將於明（10日）屆滿6個月；橋頭地院法官審酌，2人犯案後曾共乘一部機車逃離現場，有逃亡紀錄，難以排除逃亡疑慮，因此裁定延押2個月，但解除禁止接見、通信、授受物件。另一方面，由於鄭、韓2人對話中頻繁出現閻王、鬼神之說，因此檢方也將2人送精神鑑定，並靜候報告結果出爐。

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▲大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼大社凶殺案現場 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲韓男見到王婦與女友從市場走出時，立即衝上並持刀刺入其左頸部，地面上留下大片鮮血。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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