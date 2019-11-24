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「跟鬼做愛會改運」神棍拐騙少女辯兩情相悅　訊息一句話打臉

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拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲神棍誘騙少女「跟鬼做愛會改運」性侵判刑。示意圖非當事人。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

又是神棍！基隆一位25歲男子，得知一位剛滿20歲少女抱怨運勢不佳，竟然謊稱「跟鬼做愛會改運」，誘騙少女跟他發生關係。神棍被告後還辯稱是少女自願，但法官發現少女事後傳訊寫出一句話，認定神棍違反性自主，判刑2年。

根據判決書指出，神棍2018年12月認識已有男友、剛滿20歲的少女，得知少女抱怨運勢不佳，便謊稱他會通靈，發現少女有被符咒操控，而且是少女男友在背後畫符才害她運勢不佳，還會連累其家人。神棍誘稱只要跟鬼做愛就會化解。

少女信以為真，於是隔天依照神棍指示到一間旅館，神棍先假意念完咒語，接著把衣服將少女蓋住臉，再自己假冒是鬼性侵少女。少女回家後把這件事情告知家人，家人驚覺少女被騙報案，神棍因此被起訴。

神棍在庭上否認有假冒鬼，辯稱少女跟他發生關係是自願行為，但法官發現少女事後有傳訊息給神棍說「一想到跟鬼做那種事，就好痛苦」，認為神棍趁人之危，少女是非出於自由意志而發生的性行為，已屬違反性自主意願。

不過後來神棍已經悔悟，並與少女達成和解，故雖依強制性交罪判刑2年，也給予緩刑4年，緩刑期間須參加3場法治教育；可上訴。

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