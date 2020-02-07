影／男醫生患武漢肺炎1個月　曝近況：有30%機會死掉！

▲余昌平醫生近日錄製影片表示，武漢肺炎其實一點也不可怕。（圖／翻攝中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢新型肺炎疫情加速擴散，截止今（7）日上午17時14分，大陸確診人數已達到31,237，死亡人數達637人，引起全球恐慌。不過，武漢大學人民醫院的呼吸科醫生余昌平表示，自己患武漢肺炎將近1個月，近日已漸漸痊癒，並且強調，其實染病的這段期間「一點也不可怕」。

據中新社報導，余昌平透露，自己早在1月14日就開始有發燒症狀，隨後後經檢測，被確診感染新型冠狀肺炎。不過，他表示，1月24日左右病情就漸漸好轉，現在還在恢復當中。

余昌平回憶，事實上，剛住院的3、4天後，症狀變得越來越嚴重，除了起不了床外，呼吸也變得困難。即使在這樣的情況下，他依然冷靜地分析了自己的病情，「我有30%死掉的可能性。」

▲余昌平坦承，染病後的死亡率可能達到30%。（圖／翻攝中新社）

余昌平坦承，如果當時4天、5天都沒有好轉，可能就活不過來了，但若是5天過後穩住了，就很有希望，甚至會好轉。他表示，自己一直非常樂觀，總是心想「還有70%的希望」，「從發病、確診，到病情加重，並沒有強烈的心理波動，也沒有感到害怕。」

如今，已過將近1個月，余昌平提到，「現在有這個病，它有傳染性，我感染很正常，但我知道問題不大，大多數都不是很重，所有要有信念，不可怕的，我們醫生見的可多了。」

余昌平笑說，自己是個「樂天派」的人，對自己和同行的能力充滿著自信，「錄製影片的初衷也是希望能用自己的經歷向公眾科普，呼籲公眾不要恐慌，不要害怕疾病。」

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