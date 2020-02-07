快訊／國台辦再批蔡政府「狡辯刁難」：首批247台人老弱婦孺過半，才1人發燒

▲首批滯留武漢台人抵台後，引起許多爭議。（圖／記者莊喬迪攝）



記者柯振中／綜合報導

首批滯留武漢台人日前搭機抵台後，引起許多爭議，原定的第二批返台行程也緊急喊卡。對此，大陸國台辦發言人馬曉光7日批評，民進黨領導人以「必須落實弱勢優先、檢疫優先原則」等言論，企圖誤導輿論、推卸責任，阻礙湖北台胞返鄉，國台辦作出嚴正批評。

馬曉光提到，湖北省台辦在統計摸底的基礎上，制定了運送台胞返鄉的總體安排，台灣方面的訴求都在考慮之內，由於疫情嚴重，加上時間、地域等考量因素，首批搭機返台的台胞都是在武漢滯留的，也是本人向當地台辦提出請求，急需回台灣的。

馬曉光說明，這些名單中，臨時來武漢的人員、隨行未滿18歲的少年兒童、已知慢性病患者和60歲以上老人佔了一半以上，名單根本沒有存在「不如預期」、「沒有符合當初說好的順序，弱勢者及需要處理的人沒有搭上第一班返台班機」等說法，完全無視事實。

▼馬曉光說，這些登機的人都是自行申請的。（圖／記者莊喬迪攝）



「如果後續運送工作能按原計劃順利進行，所有有需求的台胞，包括在湖北其他地區的台胞，現在應均已返台。」馬曉光痛斥，由於台灣不斷以各種藉口阻撓，導致近千名台胞無法返鄉，「弱勢者」也無法倖免，「台灣方面口口聲聲照顧弱勢，就應該盡快配合我們完成後續運送作業，何需用『有先有後』作藉口一再拖延。」

至於大陸方面是否存在檢疫問題，馬曉光指稱，湖北省台辦對首批返台的台胞進行全面排查，在每道程序上都嚴格執行當地檢測要求，全體登機乘客經前後3次體溫檢測無異常，全程都有配戴口罩，登機乘客都沒有發燒等情況，送往機場前，車輛也進行全面消毒、司機員也有經過體溫檢測等程序。

因此，馬曉光說，247名台胞返台後，有一人出現發燒症狀，台當局因此指稱大陸「對檢疫造成困擾」，是完全站不住腳的，目前湖北、武漢疫情嚴峻，國台辦對台胞的生命健康十分關心，希望民進黨別再漠視台胞利益，別再用任何藉口進行狡辯、刁難，盡快讓湖北台胞返鄉。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～