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武漢肺炎爆發時間軸一覽！醫師患病消息遭壓下…20天確診7例→封城

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▲▼武漢肺炎,醫護人員,醫療人員。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

▲武漢肺炎疫情不斷傳出，讓國際社會感到恐慌。（示意圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）造成全球恐慌，首位發出公開示警的武漢醫生李文亮也因病過世。攤開武漢肺炎爆發的時間軸，其中有大約20天近乎處於「0消息公開」的狀態，讓外界不禁懷疑，這場疾病爆發前，是否曾有機會防患於未然？

回顧武漢肺炎爆發的時間軸，湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任張繼先收治了多例病人，這些病人罹患不明肺炎，且大多來自華南海鮮市場，2019年12月29日經由醫院向省、市衛健委的疾控處通報。

已故的「吹哨人」醫師李文亮2019年12月30日下午在微信裡提醒，華南市場確診了7例SARS，隔了約一個小時，再度補充說明，「冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型。」

當天晚上8點左右，武漢協和醫院也傳出示警消息，腫瘤科醫生謝琳卡在微信裡的群組指稱，傳染病院的學妹傳來消息，近期不要前往華南海鮮市場，當地有許多人罹患不明原因的肺炎（武漢肺炎），醫院也收治了多例來自華南海鮮市場的病人，「大家注意戴口罩和通風…。」

▼事實上，有醫生去年就開始提醒，出現不明原因的肺炎。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

▲▼武漢肺炎,醫護人員,醫療人員。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

隨後，消息迅速傳播，許多人透過微信、微博、豆瓣（大陸社交媒體）等社交平台傳播這項消息。武漢市衛健委2019年12月31日公開通報不明原因肺炎的疫情，多例肺炎病例與華南海鮮市場有關聯，市衛健委接獲報告後進行排查，發現了27例不明原因肺炎，其中有7例重症，但當時公告指稱，「未發現人傳人現象、未發現醫務人員感染」，疫情「可防可控」。

2020年1月1日，華南海鮮市場在輿論下關閉，大陸國家級的衛健委成立了疫情應對處置領導小組，由馬曉偉擔任組長，一切疫情按部就班處理。此外，武漢警方當天以「散布謠言」的罪名，抓捕了8人，其中有些人是醫護工作者，這些醫護工作者中，包含已故醫師李文亮及協和醫院的謝琳卡。

隨後，武漢市衛健委分別在1月3日、5日通報，不明肺炎新增至59例，部分病例為華南海鮮市場的商家，但未發現人傳人的證據，醫務人員也沒有感染，防控工作有序進行中。不過，5日的通報顯示，病例最早的發病時間為2019年12月12日，最晚為12月29日，意味著疾病早就出現了

▼武漢華南海鮮批發市場在輿論下關閉。（圖／達志影像／美聯社）

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

大陸疾控中心1月6日對武漢疫情內部啟動「突發公共衛生事件二級響應」，而根據大陸《國家突發公共衛生事件應急預案》的規定，發生「重大公共衛生事件」時，可由省人民政府啟動二級響應。

此外，湖北省中西醫結合醫院6日有名呼吸內科醫生肺部異常，電腦斷層掃描發現肺部有塊小陰影，但這名醫生從未去過華南海鮮市場。醫院內部開會討論後，決定將事情壓下，「尤其不能告訴媒體。」

直到1月11日，武漢肺炎出現首例死亡的案例，但北大第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發仍稱，這種疾病「疫情可控」但香港早就公布應變計畫，啟動「嚴重」應變級別，1月8日將武漢肺炎列入「法定監管傳染病」，當時香港僅有7例疑似病例。

1月15日時，大陸疾控中心內部啟動「突發公共衛生事件應急一級響應」，意味著公共衛生響應的最高級別，代表是情相當嚴重，但武漢市16日才將通報改成「不排除有限人傳人，持續人傳人風險低」

▼直到1月16日，武漢市仍稱病毒僅會「有限人傳人」。（圖／武漢市第一醫院）

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒肺炎。（圖／武漢市第一醫院）

1月18日，武漢江岸區某社區舉辦「萬家宴」，但當時通報指稱，這種疾病僅有限度人傳人，因此仍有2萬人參與這場宴會。直到20日，中工院院士鍾南山出面說明，這種疾病「會人傳人」，已有14名醫護人員感染，同時呼籲「現在能不到武漢去就不去，武漢人能不出來就不出來」，接著疫情急轉直下。

1月22日，湖北省啟動「突發公衛生事件二級響應」，過了2天轉為一級響應，武漢市也從1月23日開始封城，成為大陸首座因疫情封閉的城市。對此，武漢市長周先旺解釋，因為這種疾病市傳染病，受到傳染病防治法的管制，必須依法披露，地方政府必須獲得權限，才能披露。

而這也被外界質疑，從時間軸來看，是否有許多日子可能出現轉折，卻沒有把握好，才導致疫情日趨嚴重的。這也讓許多大陸民眾氣炸回應，「這一切本可避免！」

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