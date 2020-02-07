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回應返台包機爭議　湖北省台辦談「徐姓台商」...從沒聯繫過

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▲▼武漢滯留台胞0203在天河機場辦理登機手續。（圖／徐正文提供）

▲滯留武漢247人2月3日在天河機場辦理登機手續。（圖／徐正文提供）

記者曾俊豪／綜合報導

針對當地滯留台灣民眾返台後續，湖北省台辦副主任邢軍志7日表示，台灣一些人指責陸配登機返台，此舉簡直是喪失人倫，毫無人性，「這些陸配都是在台灣有合法居住證的居民，他們的家在台灣，為什麼不能回去？」他還抨擊「徐姓台商」，表示協助工作從來沒有與此人聯繫與溝通。

邢軍志表示，首批運送工作，是由湖北省和武漢市台辦負責，武漢市台商協會協助。在當前疫情防控任務十分繁重的情況下，克服很多困難。經衡量請求協助的台胞人數、地域分布和組織有序等因素，決定首批安排武漢地區人員共250人，隨後在2月5日運送省內其他16個市州的台胞。

他指出，這種運送安排最快捷，因為在當前條件下，外地人員集結需要一定時間。以恩施州一位台胞為例，要從恩施集結到武漢天河機場，受到封城影響，至少得辦理跨區域的4張通行證，耗費7至8個小時才能趕到。

而首批返台的247人，邢軍志表示，名單是以武漢地區最早一批向台辦提出協助要求的台胞為主，以個人對自身健康狀況等事宜作出承諾為前提，按航班運載條件控制總數。台灣方面提出有些需要照顧的人員，本來就在陸方的考慮之內，247名旅客中，臨時來武漢的有168人，未滿18歲的少年兒童61人，60歲以上老人24人，已知慢性病患者13人。

對於台灣輿論把焦點放在大陸配偶也搭乘包機返台，他回應，台灣方面有一些人指責陸配登機返台，「簡直是喪失人倫，毫無人性」。他反問，這些陸配都是在台灣有合法居住證的居民，他們的家在台灣，為什麼不能回去？許多兩岸婚姻家庭是帶著孩子回鄉探親，「強行讓母子分離是否違背人道主義精神？這種事我們做不出來。」

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲湖北省台辦首度公開談及徐志文，不過，是以「徐姓台商」來稱呼。（圖／記者屠惠剛攝）

邢軍志還提到徐正文，不過，是以「徐姓台商」稱呼他。邢軍志表示，一名徐姓台商近來屢屢放話，聲稱自己參與運送組織工作，掌握登機名單，「然而省台辦在這次組織協助工作中，從來沒有與此人有過聯繫溝通，這個人到現在都沒搞清楚，我們原定首批運送250人，後來登機前篩查，有3人最終沒有上飛機。也因此，當時有人說臨時增加登機人員，有人與台辦關係好所以能夠登機，完全就是蓄意抹黑、無稽之談。

他表示，關於後續的運送安排，許多申請登記好的在鄂台胞聽說東航大力支持，專門安排加班機，三天之內就可以將大家全部運回去，大家都非常高興，「沒想到台灣方面不讓東航實施運送，這些台胞都感到十分氣憤和痛心，有的患病台胞更是感到不安和焦慮。」

邢軍志舉例，有位來自高雄、現年57歲的王姓男子，身患肺腺癌，1月份到黃岡市滯水縣出差，如今因疫情影響滯留當地。這名男子隨身攜帶的藥品只能維持到2月3日，雖然透過官方大力協調，幫助他拿到臨時替代藥物，但僅能緩解燃眉之急，「我們本來安排他2月5日返台，
但由於台灣當局阻止了東航的運送工作，迫使他只能繼續滯留。」

邢軍志強調，台灣當局口口聲聲說要安排弱勢群體，實際上完全是置台胞的切身利益於不顧，根本就是口是心非。尤其武漢市台協會長蕭永瑞和協會工作人員，均在這次組織運送台胞返鄉過程中協助，省市台辦也做了大量工作，「但台灣一些人無視他們的辛勞和奉獻，反而說三道四、抹黑攻擊，這種惡劣行徑令人不齒。」

▲▼武漢台胞上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

▲首批滯留武漢民眾抵達機場，都須經過檢疫。（圖／徐正文提供）

 
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