棗樂子果園　屏東高樹張氏兄弟「珍蜜棗」…延續年後棗子美味

▲ 屏東縣高樹鄉張榮裕及張忠政兩兄弟「棗樂子」珍蜜棗目前正式上市，延續年後棗子的美味 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉40歲張榮裕及35歲張忠政兩兄弟自創品牌「棗樂子」有固定「粉絲」，農曆年後的「珍蜜」品種棗子正式上市，皮薄汁多甜美，咬一口有爆漿的快感，延續年後棗子的美味。

15年前返鄉務農的張氏兄弟，遇過水災及颱風，但沒有屈服，努力在棗子栽種技術及果園管理找出活路，利用檜木屑撒在果園，特殊的木屑味道可驅蟲防病菌侵入，腐爛後又是肥沃的養份補充劑。

他們栽種了2公頃棗子，原以種中葉及11號珍蜜品種為主，去年技轉農試所新品種13號雪麗，其中1.4公頃全嫁接雪麗。

張榮裕說，不同品種產期不一樣，13號雪麗則是年前採收，11號珍蜜是年後，也就是最近採收，不同品種口感略有不同，但都有令人稱讚的味道；過年前忙著採收雪麗禮盒包裝宅配特別忙碌，經常忙到半夜三更。

過年後的寒流及大雨，下得兩兄弟驚心膽跳；張忠政說，半夜聽到雨聲，整夜無法入眠，因為正成熟的棗子碰到水容易裂開，或是蒂頭有疤痕，會影響賣相價錢不好，隔天一起床，即刻和家人到果園蓋屋頂，降低下雨造成的損害，預計要忙到4月份。

農糧署南區分署長姚志旺關心棗子產銷情形，他指出，農業試驗單位的用心，品種改良，不同品種不同季節上市，讓消費者有半年時間吃到甜美棗子，而當季11號珍蜜棗，是自用及送禮最佳伴手禮。

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