　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國少年自由車公路賽　8日、9日屏東兩天進行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲第二屆全國自由車少年公路錦標賽2月8、9日將在屏東進行 。（圖／中華民國自由車協會／提供）

▲第二屆全國自由車少年公路錦標賽2月8、9日在屏東進行 。（圖／中華民國自由車協會／提供）

記者陳崑福／屏東報導

第二屆全國自由車少年公路錦標賽2月8、9日在屏東登場，這屆除增加11至12歲組個人計時賽外，也準備了象徵最高榮譽的冠軍衫和720armour運動光學眼鏡作為冠軍限定版獎品，鼓勵少年選手勇於挑戰自我。

明天早上7時起進行個人計時賽，下午1時展開團隊計時賽。男少17、16、15歲組距離是16公里，男少14、13、女少17、16、15、14、13歲組13公里、小男11和12歲組距離為8公里。

計時賽起點在屏東台糖六塊厝畜殖場，經縣道189堤防路，折返回台糖六塊厝畜殖場，團隊計時賽男少組必須3人完賽，以第3位選手抵達終點的時間為該隊成績。女少組必須2人完賽，以第2位選手抵達終點的時間為該隊成績。

2月9日上午8時起進行個人公路賽，男少17、16和15歲組繞行5圈計46公里，男少14和13歲組4圈36.8公里，女少17、16和15歲組3圈21.6公里，女少14和13歲組繞行2圈18.4公里。

公路賽起點在高樹鄉大路觀國民中小學入口，沿185縣道中正路右行中山路，經大路關國民小學右轉進入沿山公路四段、嘉寶樂園右行轉入屏29，再走185縣道屏29K，經山湖觀高爾夫球場往大路觀主題酒店入口，每圈約9.6公里。

比賽規定，參賽者須戴符合安全規定的自由車專用安全帽，競賽車輛需符合UCI規定且有剎車系統，男、女少17歲組外禁用碟輪和刀輪，輪框高限50mm，11、12歲組齒輪比6.24m，其餘各組齒輪比7.93m，競賽車輛不可輕於6.8公斤。

►周末超殺快閃電

ET快訊
廣州發布防疫通告「宣告封城」　聚集性場所全關
拒無限包機回台！醫界連署「篩選上機名單」：負壓隔離僅1100
黑人公布「范瑋琪捐款明細」！罕見動怒留言指名：真的太惡劣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

棗樂子果園　屏東高樹張氏兄弟「珍蜜棗」…延續年後棗子美味

新竹關新公園整建完成　設塗鴉牆與草坡溜滑梯成兒童樂園

新竹市府「108人小組」進駐藥局　回報線上地圖一鍵即知口罩

全國少年自由車公路賽　8日、9日屏東兩天進行

屏東縣政府配發防疫口罩高效率　屏醫公會向衛生局致謝

持刀槍恐嚇他人　南警六分局緝獲通緝犯起出槍枝

光南門市台南免費發口罩　1人5片2000民眾排人龍

防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級　戮力配合金門縣府防堵

屏東市海豐「三山國王廟」建廟269年遶境　屏警籲用路人改道

勿發國難財！　府檢調聯手打擊不法防疫物資哄抬囤積

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

到日本淡路島「火影樂園」學忍術！看鳴門漩渦、無敵海景爽嗑舒芙蕾

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

台灣再確認2例武漢肺炎！　北部40多歲男、20多歲女染疫

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

棗樂子果園　屏東高樹張氏兄弟「珍蜜棗」…延續年後棗子美味

新竹關新公園整建完成　設塗鴉牆與草坡溜滑梯成兒童樂園

新竹市府「108人小組」進駐藥局　回報線上地圖一鍵即知口罩

全國少年自由車公路賽　8日、9日屏東兩天進行

屏東縣政府配發防疫口罩高效率　屏醫公會向衛生局致謝

持刀槍恐嚇他人　南警六分局緝獲通緝犯起出槍枝

光南門市台南免費發口罩　1人5片2000民眾排人龍

防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級　戮力配合金門縣府防堵

屏東市海豐「三山國王廟」建廟269年遶境　屏警籲用路人改道

勿發國難財！　府檢調聯手打擊不法防疫物資哄抬囤積

韓星機場防疫　鄭容和、朴志訓抵台戴口罩！邕聖祐下周見面會取消

日本酒店巧與冠狀病毒撞名　網友推特同情留言「令和最大風評被害」

川普與習近平通話　敦促美國「冷靜評估疫情」

國光生技元月營收再創歷史新高　開發「新型冠狀病毒疫苗」已成立專案小組

武漢台商專機有確診病例「實屬正常」　葉毓蘭：應感到高興

桃園男持空氣槍打爆他人左眼　出庭辯稱：他先對我吐口水

人臉辨識公司Clearview成公敵！Facebook和LinkedIn也要求停止抓取用戶圖像

防疫有缺口！世界夢號靠岸基隆…1名通緝犯被逮移送　北檢：未告知旅遊史

廣州發布「防疫通告」宣告封城　聚集性場所一律關閉

120cm玻璃觀景窗…不用爸媽抱　新竹動物園「河馬樂樂」新家變2倍大

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

加強防疫　基隆市府籲民眾勿過度恐慌

日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會

祈武漢肺炎除疫　北港朝天宮上元法會擴大舉辦

實名制登記購買口罩開跑　

光南門市免費發口罩

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

漁船出海作業擦撞翻覆海巡救援

府檢調聯手打擊不法防疫物資哄抬囤積

竹市府「108人小組」進駐藥局

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

海巡「武漢肺炎」防疫全面升級

屏東縣府配發防疫口罩高效率

狗兒叼來幼猴　善心婦當兒子養

屏東市「三山國王廟」遶境　屏警籲用路人改道

更多熱門

相關新聞

最強新力軍　警專實習生勇追逾期居留移工

最強新力軍　警專實習生勇追逾期居留移工

屏東警分局李姓警專實習生，和建國派出所學長執行巡邏勤務，看到有機車騎士交通違規欲攔截盤查，對方棄車逃逸，他尾隨追趕了50多公尺，將兩人緝獲，發現是逃逸外勞，立下汗馬功勞。

兒童口罩限12歲↓購買！家長擔心不夠

兒童口罩限12歲↓購買！家長擔心不夠

屏東有藥局下午2點才賣口罩　大媽只好去買菜

屏東有藥局下午2點才賣口罩　大媽只好去買菜

特別有感情的新園「芹菜管」別的地方吃不到

特別有感情的新園「芹菜管」別的地方吃不到

里港警分局「行動翻譯機」　女警英、法、客語攏ㄟ通

里港警分局「行動翻譯機」　女警英、法、客語攏ㄟ通

關鍵字：

第二屆全國自由車少年公路錦標賽屏東登場

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更／吹哨人李文亮確診…晚間過世

美新藥抗武漢肺炎　陳時中：會送來台

台商發微信「嫌菜色爛」　網怒嗆回武漢

阿姨一次戴7口罩！《大學生》班底怒罵

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

鑽石公主號新增41名確診　累計61人感染

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

台灣人莫斯科戴口罩　遭毆打辱罵

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

國台辦：東航申請3天執飛5航班

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

WHO上挺台灣　美大使首度為台發聲

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

又有冷氣團！明起南下2時間點最冷

更多

最夯影音

更多
直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了

直擊！口罩實名制上路首日　她一早就來：呵呵呵買到了
都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

杜江替霍思燕洗腳、親腳！　反擊酸民「老公不覺得作，憑啥覺得作」

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病」錄音落淚狂感謝　首例女台商手寫信曝：在台灣很幸福

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

「沒有人願意生病！我打破了０」　首例女台商錄音：我真的很抱歉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面