全國少年自由車公路賽　8日、9日屏東兩天進行

▲第二屆全國自由車少年公路錦標賽2月8、9日在屏東進行 。（圖／中華民國自由車協會／提供）

記者陳崑福／屏東報導

第二屆全國自由車少年公路錦標賽2月8、9日在屏東登場，這屆除增加11至12歲組個人計時賽外，也準備了象徵最高榮譽的冠軍衫和720armour運動光學眼鏡作為冠軍限定版獎品，鼓勵少年選手勇於挑戰自我。

明天早上7時起進行個人計時賽，下午1時展開團隊計時賽。男少17、16、15歲組距離是16公里，男少14、13、女少17、16、15、14、13歲組13公里、小男11和12歲組距離為8公里。



計時賽起點在屏東台糖六塊厝畜殖場，經縣道189堤防路，折返回台糖六塊厝畜殖場，團隊計時賽男少組必須3人完賽，以第3位選手抵達終點的時間為該隊成績。女少組必須2人完賽，以第2位選手抵達終點的時間為該隊成績。



2月9日上午8時起進行個人公路賽，男少17、16和15歲組繞行5圈計46公里，男少14和13歲組4圈36.8公里，女少17、16和15歲組3圈21.6公里，女少14和13歲組繞行2圈18.4公里。



公路賽起點在高樹鄉大路觀國民中小學入口，沿185縣道中正路右行中山路，經大路關國民小學右轉進入沿山公路四段、嘉寶樂園右行轉入屏29，再走185縣道屏29K，經山湖觀高爾夫球場往大路觀主題酒店入口，每圈約9.6公里。



比賽規定，參賽者須戴符合安全規定的自由車專用安全帽，競賽車輛需符合UCI規定且有剎車系統，男、女少17歲組外禁用碟輪和刀輪，輪框高限50mm，11、12歲組齒輪比6.24m，其餘各組齒輪比7.93m，競賽車輛不可輕於6.8公斤。

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