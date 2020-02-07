最強新力軍　警專實習生勇追50多公尺…緝獲兩逃逸越南移工

▲屏東縣警分局建國派出所李姓警專實習生和潘姓師傅等人，追趕50多公尺，緝獲兩名逃逸外勞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局李姓警專實習生，和建國派出所學長執行巡邏勤務，看到有機車騎士交通違規欲攔截盤查，對方棄車逃逸，他尾隨追趕了50多公尺，將兩人緝獲，發現是逃逸外勞，立下汗馬功勞。

每年寒暑假，警專實習生都會投入現職警政機關行列，學習實務知識經驗，屏東警分局建國派出所今年寒假報到警專37期李姓實習生，日前在指導師傅潘姓員警執行巡邏勤務時就建功。

當天 ，建國派出所潘警、徐警2人與警專李姓實習生，擔服巡邏勤務時，途經屏東市建國路與建興南路口，見機車騎士交通違規，遂上前攔查，盤查中該名騎士與其後座乘客突拋下機車轉身逃逸，李生立刻起身追趕了50多公尺，三人合力緝獲兩名越南逃逸外勞，帶回偵訊。

其中陳姓移工聲稱自從前服務公司倒閉後就自行離開另尋工作，另一名范姓移工則稱因先前服務公司薪水待遇不佳因而離去自行謀取生路，訊後兩人皆依違反出入國及移民法移送移民署屏東縣專勤隊遣返出國。

李姓實習生對此表示，當下遇到這種狀況，腦中還沒什麼想法，身體就已經自己動起來拔腿追趕，一直到成功逮捕後大腦才開始轉動，對自己方才勇敢的表現，也覺不可思議。

指導師傅潘警表示，雖然李生僅實習一個禮拜，但態度認真，也常詢問各種勤務上的疑問，是個認真上進的後輩，此次能成功逮捕逃逸外籍移工到案，功不可沒。

警方呼籲民眾，依現行就業服務法規定，雇主聘僱外國人不得聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人，違者可處處新臺幣十五萬元以上七十五萬元以下罰鍰。欲聘僱外籍移工者，請依現行法規依法申請，避免觸法。

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