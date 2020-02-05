種過要等4年才能再種　特別有感情的新園「芹菜管」…別的地方吃不到

▲屏東縣新園鄉農友郭坤朗（右）種了30年的芹菜管，對它特別有感情，左邊是農糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉特產除了花生、豆薯外，另外一種就是芹菜管! 芹菜管在餐廳吃得到，但在市場卻不常看到，由於它是冬季限量蔬菜，且是新園僅有，但種植面積從最早上百公頃，現在不到30公頃，能在這個季節吃到有感情的芹菜管，特別溫暖。

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62歲的郭坤朗從年輕時務農，現在是村長，斷斷續續種芹菜管將近30年；他說，芹菜管有個特性，種過的地要隔4年以上才能再種，否則容易感染病毒，所以經常要異地而種，但地不好找，再加上種芹菜管很費工，每年約10月份種植，雖簡易施肥即能成長，但要架網繩固定每株芹菜管，保持挺直的芹菜管價錢才會高。

他說，採收期幾乎每天清晨3點開始採收，把握採收的黃金期，趁著清晨露水尚未退去時品質最佳，不易老化也最鮮甜清脆，採收後經分級清洗，再打冰包裝送到市場銷售，賣完後再回來繼續採收。

這麼辛苦的工作，很多年輕人不願回來承接，但他還滿欣慰的，小兒子畢業後願意留在農村幫忙。但每年他都為找地種芹菜管傷透腦筋，今年比較幸運，找了4、5塊共2分多地，他分批種植分批收成，預計產期可到3月份。

農糧署南區分署長姚志旺特別推薦新園芹菜管，他說，芹菜分為細梗及粗梗，細梗為一般常見配菜調味，主產區在雲林，粗梗則可直接炒煮，主要種在新園，因為這裏的砂質土壤及氣候很適合芹菜管生長，就是俗稱的「芹菜管」，而管粗細價格也有差異，餐廳喜歡使用粗管，口感更清脆。

新園鄉農會主任李季珍表示，芹菜管富含高纖維可幫助消化，而且維生素含量很多，無論炒煮都適宜，最常見的料理佳餚用新園芹菜管更入味。

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