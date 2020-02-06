還在摸索！　屏東有藥局下午2點才賣口罩　大媽嘆先去買菜



▲藥局尚未營業，鐵門都還沒拉上去，就有不少民眾來詢問想買口罩。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、翁進忠／屏東、高雄報導

口罩實名制6日上路，持健保卡將可在健保特約藥局購買，每人每日限購2片。第一天開賣，在屏東及高雄各家藥局正式販售的時間不一，有些為9點開賣，有些10點才開始，甚至有些藥局要到下午2點才正式開賣，不少民眾跑了幾間藥局都撲了空；有藥局怕民眾買不到，早早將口罩分裝好，並且練習系統做好準備，迎接實名制上路第一天。

▲有些藥局下午才開賣 。（圖／記者洪靖宜攝）

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口罩實名制正式上路，實際觀察屏東特約藥局，不少民眾約8點多就開始前往住家附近藥局想買口罩，但有些藥局因為口罩尚未包裝，須摸索系統怎麼操作，多半為10點，甚至是下午2點才開始販售，藥局趕緊先貼出公告，不少人到場撲了空，嘆喊「只好先去買菜」。

▲9點開賣的藥局裏頭都是排隊民眾 。（圖／記者洪靖宜攝）

而順利在9點開賣口罩的藥局，外頭大排長龍，藥局老闆透露昨天收到口罩立刻包裝，但系統確實需要一些時間練習，排隊過程中，有民眾因為一人只能限購2片口罩，認為有點少，與其他人有不同意見，但這時有人跳出來表示目前只能共體時艱，一起面對，自己也跑了5間藥局，才終於找到一大早就販售口罩的藥局。

▲民眾終於賣到口罩相當開心 。（圖／記者洪靖宜攝）

至於在高雄也是各藥局開放購買的時間不同，有的為早上9點，有的9點半，有些也是得到下午2點才開始販售；另外在市區的大型連鎖藥局一早湧現排隊民眾，但也有民眾搞不清楚狀況，持尾數單數的健保卡來排隊，但被阻止。

▲高雄藥局外大排長龍 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼口罩實名制第一天上路 。（圖／記者吳奕靖攝）

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