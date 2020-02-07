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游錫堃向前院長王金平請益：公道伯是我的學習榜樣

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記者林銘翰／台北報導

立法院新會期預計將於月底開議，立法院長游錫堃7日上午繼拜會國民黨團後，隨後轉往立法院鎮江會館拜會前立法院長王金平，兩人相談甚歡將近一小時。游錫堃於會中表示，王金平人稱「公道伯」，議事經驗相當豐富，是他的學習榜樣。

游錫堃7日上午在立法院秘書長林志嘉、民進黨團總召柯建銘的陪同下，首度拜會國民黨團。國民黨團總召林為洲表示，他與黨團書記長蔣萬安、黨團首席副書記長林奕華代表國民黨團表達歡迎之意，期盼未來能夠開啟朝野合作的契機，也希望院長能多考慮到在野黨的立場。

▲▼游錫堃拜訪請益前立法院長王金平。（圖／記者徐斌慎攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者徐斌慎攝）

游錫堃隨後轉往立法院鎮江會館拜訪王金平，兩人交談將近約一小時。當中游錫堃提到，自己在擔任行政院長時，所幸有時任立法院長王金平的幫忙，才能讓基隆河整治條例順利三讀通過。

王金平說，游錫堃是中華民國史上第2位同時擔任過行政院長與立法院長的人，從政歷練相當豐富。他也提醒游錫堃，新國會即將開議，有些新任立委還沒有很適應環境，所以一開始會比較刺激，游錫堃則回應，自己會盡量平等對待各個黨團，讓各黨團在朝野協商能夠互相平等。

▲▼游錫堃拜訪請益前立法院長王金平。（圖／記者徐斌慎攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者徐斌慎攝）

王金平也提到，立法院內還包括議事處、預算中心及法制局等3個單位，其中預算中心可以做政策上的建議與評估，法制局則對政策進行評估，提醒游錫堃要彈性運用，「很快你就會進入狀況」。

游錫堃則於最後表示，王金平人稱「公道伯」，議事經驗相當豐富，是他的學習榜樣，未來也還會繼續向王金平尋求建議。

▲▼游錫堃拜訪請益前立法院長王金平。（圖／記者徐斌慎攝）

▲游錫堃拜訪請益前立法院長王金平。（圖／記者徐斌慎攝）

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