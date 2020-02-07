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國民黨團力推防疫紓困條例　蔣萬安：預計下週對外公布

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▲▼立法院長游錫堃拜會國民黨團 柯建銘 林為洲 蔣萬安 林奕華 林志嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃7日上午拜會國民黨團，與國民黨團幹部進行閉門會議。國民黨團書記長蔣萬安表示，國民黨團於會中提出希望能盡快通過紓困條例，黨團會儘速擬定草案版本，預計下週會對外公布，也希望行政院能夠提出版本。

游錫堃7日上午在立法院秘書長林志嘉、民進黨團總召柯建銘的陪同下，首度拜會國民黨團。國民黨團總召林為洲表示，他與黨團書記長蔣萬安、黨團首席副書記長林奕華代表國民黨團表達歡迎之意，期盼未來能夠開啟朝野合作的契機，也希望院長能多考慮到在野黨的立場。

▲▼立法院長游錫堃拜會國民黨團 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃拜會國民黨團總召林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

蔣萬安會後轉述時表示，國民黨團於會中提出希望能盡快通過紓困條例，尤其各行各業都已經在反應受疫情影響很深，表示這部分是有迫切需要，不分朝野黨派應該共同支持，「全民防疫時刻希望朝野全力支持」，國民黨團會儘速擬定草案版本，預計下週會對外公布，也期盼游錫堃盡快召集黨團協商，儘早開議大家好好討論，讓紓困條例三讀通過。

蔣萬安轉述，柯建銘於會中持開放態度，他也向柯建銘表明，民進黨團若要提出版本也很好，不一定是要照國民黨團的版本，大家有周延立法才是最重要的。蔣萬安說，目前國民黨團已經在做最後的細緻擬定，下週就可以提出來。

▲▼立法院長游錫堃拜會國民黨團 柯建銘 林為洲 蔣萬安 林奕華 林志嘉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃拜會國民黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃則回應，針對紓困條例主要是在黨團協商進行，自己比較不適合表達意見，不過對於整個國家、國際上的防疫也保持高度關心，「我認為現在行政院團隊表現得非常好」，相信行政院長蘇貞昌會有通盤的考量與規劃，對於行政院的通盤規劃他表示尊重。

此外，立法院自7日起，於各出入口包括研究會館及住宿會館量額溫，到院拜會來賓額溫超過37.5度，將不同意進入院區，並建議其至醫院進一步檢查。游錫堃說，自己早上已經量過額溫，因為正常所以就沒有戴口罩，行政院在這方面的宣示也講得非常清楚，透過網路宣導也已經有了很好的成效。

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