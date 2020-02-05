影／爆新進立委「刻意操作」跑票　田方倫嗆：把黨團當塑膠嗎？

記者羅婉庭／台北報導

針對日前立法院長選舉被爆出是藍營新進不分區立委操作跑票，中常委田方倫5日表示，因為是不記名投票，查不出來是誰跑票，國民黨不像民進黨使用技術上亮票的方式，但未來立委如何堅守黨紀原則，是勢必要檢討的，「不然是把黨團當塑膠嗎？」

田方倫表示，對於黨紀的確實貫徹，可討論未來要用共識營或是罰款的方式，把甲動的要求一次列出，讓新舊立委都尊重、遵守黨團意志，讓國民黨團在立院成為最有利的在野黨。

田方倫認為，這次的事件不是世代貨內鬥的問題，而是新任黨團必須要面對的，過去沒有領導黨團的經驗，沒有用技術性亮票等做出有效監票，才會造成跑票的事件，今天的中常會就告知這件事情的嚴重性，在民眾、網友看笑話，造成國民黨嚴重的傷害，對於未來四年要如何避免這樣的事情再發生。

他指出，接下來的召委選舉、重大議會法案，黨團若還是毫無作為，是無法彰顯黨紀的，那國民黨在立法院存在的意義何在？因此透過中常會提出，要求黨團檢討及提出解決辦法。他建議舉辦共識營的方式，將過去立法院運作的模式，包括議題委員會等等，對內彰顯黨紀與黨團意志，對外是讓民眾知道國民黨是一個能夠打團隊戰的團體，這38席立委在共識營之後會在立院打出新氣象。

據報導，投錯票其實並非意外，是有人不希望青壯派坐大，故意操作跑票，導致新屆期一開始就發生領導危機，就是要讓青壯派的代表人物江啟臣跟林為洲下馬威。

對此，林為洲稍早受訪時表示，國民黨沒有世代對立，只有被世代拋棄，這次選舉年輕選票這麼少，大概只有一成的青年投給國民黨，國民黨如何面對年輕世代，如何跟他們對話，讓他們認同國民黨這個品牌，這才是最重要的，跟年紀沒有什麼關係，若黨的觀念、改革讓年輕人覺得有救，國民黨就有救了。

他表示，週四將會召開黨團大會，已經發出甲級動員通知，將針對立法院長「跑票事件」徹底檢討，並提出防範辦法，防止錯誤繼續發生，將來面對會有很多的選舉，包括召委選舉、同意權行使，實在是不容犯錯。

▲國民黨中常會，中常委田方倫聯訪。（圖／記者林敬旻攝）