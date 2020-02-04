游錫堃拜會蘇嘉全　盼建構多元理性新國會

▲游錫堃拜會蘇嘉全。（圖／游錫堃辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃4日拜會前立法院長蘇嘉全。游錫堃表示，期盼未來國會能延續蘇嘉全打下的良好基礎，自己必定進一步興革與發展，努力建構一個多元理性的新國會。

立法院第10屆立法委員1日上任，並選出游錫堃擔任新任立法院長、立法院副院長蔡其昌也成功連任，並在當天下午宣誓就職。游錫堃也是繼蘇嘉全之後，第二位民進黨籍的立法院長。

游錫堃4日表示，蘇嘉全過去四年擔任國會大家長，憑著議事嫻熟、調和鼎鼐的功力以及戮力推動國會外交，帶領第九屆立法院通過了許多福國利民的法案。

游錫堃說，上任後特別在今天前往拜訪蘇嘉全討教，兩人互相勉勵相談甚歡，盼國會接下來延續蘇嘉全打下的良好基礎，自己必定進一步興革與發展，努力建構一個多元理性的新國會。

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