習近平與川普通話　強調「有信心、有能力戰勝疫情」

▲中國國家主席習近平7日上午與美國總統川普通電話。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

中國國家主席習近平今（7日）上午應約與美國總統川普通電話，他指出，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情，「有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。」

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，習近平卻自1月28日以後，便消失在螢光幕前，一直到柬埔寨總理洪森（Hun Sen）5日前往北京訪問，習近平在人民大會堂親自會見，才又出現在鏡頭前，距離上次公開露面，已經整整7天。

當時，習近平表示，中國政府和人民正在全力抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情，「 在這個特殊時刻，柬埔寨人民同我們站在一起。 患難見真情。 體現了牢不可破的中柬友誼和互信，詮釋了患難與共這一中柬命運共同體的核心要義。」

不過，對於戰勝疫情的決策，美國一開始便與WHO走相反道路，隨著確診人數攀升，美國在美東時間1月31日宣布，將武漢肺炎列為「公共衛生緊急事件」，也宣布緊急措施，如果外國公民在過去14天內曾到中國旅行，將禁止其入境美國，這項措施從美東時間2月2日下午5時起生效。

上午習近平與川普通電話，《新華社》報導，習近平指出，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府和人民全力以赴抗擊疫情，有關工作正在逐步取得成效，我們完全有信心、有能力戰勝疫情。中國經濟長期向好發展的趨勢不會改變。

習近平還向川普表示，「我們全國動員、全面部署、快速反應，採取了最全面、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭。」