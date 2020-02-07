雲端最前線／禁國際郵輪靠港！1709台人回得了家？

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為了防範武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心6日宣佈「禁制國際郵輪停靠台灣各大港口」，另外凡是有中港澳旅遊史者，一律回來都要居家檢疫14天。但消息一出，原本預計7日返抵基隆港的寶瓶星號，瞬間回不了家，船上1709名台籍旅客成了海上孤兒，台日雙方似乎還沒辦法解決這個燙手山芋？《雲端最前線》7日邀請、醫師公會全國聯合會理事洪德仁、台灣健康服務協會理事林靜儀以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲中央流行疫情指揮中心6日宣佈「禁制國際郵輪停靠台灣各大港口」。

台灣首例確診武漢肺炎女性台商，經過長時間治療痊癒，她錄了一段長達7分鐘的心聲表達感謝，內容強調沒有一個人願意生病，要和所有的人說謝謝，尤其是看到陳時中部長在新聞裡面落淚，那剎那真的很有感觸，再加上自己是第一例，對於打破台灣的0，感到抱歉。同時台灣確診病例也增至16例。

武漢肺炎台灣確診案例，在6日一天之內新増五起。除了下午公布2名確診之外，晚間又宣布增加3名案例，由於這3例都有前往香港和澳門的接觸史，因此中央流行疫情指揮中心研判，皆屬境外感染。檢疫將越來越嚴格，是否真能穩定疫情和民心？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。