8千片口罩30分鐘發完！彰化媽媽排8hrs「激謝光南」…她見這幕傻眼：有人領3次

▲員林光南7日上午11時發放口罩，優先發放給行動不便者。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

隨著武漢肺炎疫情升溫，全台鬧起口罩荒！光南大批發4日表示，將在全台免費發放50萬片口罩，1人限領5片口罩，發放時間為7、8日。彰化員林光南門市7日上午就出現1公里長的排隊人潮，有民眾為了就讀國中的兒子排足足8小時的隊才領到口罩，但也有民眾觀察到有重複排隊的情況發生。

員林光南店施姓店長表示，7、8日上午11時準時發放各8000片，共1600份的口罩，由於在地已經1、20年基於回饋鄉親的精神，希望有需要的民眾都有得拿，6日晚間接到貨後，便出動4名人力加緊包裝，更利用下班時間繼續趕工。

▲▼賴姓媽媽排了8小時的隊才領到口罩。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

雖然光南發放的口罩非醫療用，但現場仍是排了長長人龍！一名賴姓媽媽大清早就到現場排隊，排了8個小時終於拿到口罩，她透露口罩的用途是給心愛的兒子上課及教育會考使用，拿到當下，她忍不住表示，「太感謝光南，這樣急難救助，讓人永銘在心」。

另外，光南也貼心地將口罩優先發給行動不便的民眾，30分鐘內8000片口罩全數發完。但有附近民眾觀察到，有民眾竟趁工作人員不注意，領取口罩後又再重複排隊，重複領取至少3次，建議光南在已領取口罩的民眾手上蓋章，避免有人趁亂重複領取。

▲▼有民眾觀察到，有人重複領取口罩。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

我沒有遲到，是時間遲到了！

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