台南光南發口罩！1km↑人龍前站穿越地下道直達後站　繞出「神秘三角」不見尾

▲台南光南領口罩排隊人龍直達後站。（圖／翻攝台南爆料公社）

記者林悅、陳韻如／台南報導

全台口罩之亂，為了與台灣民眾一同防疫，光南大批發4日宣布將免費發放50萬片口罩，每人限領5片，只要在7日、8日到指定門市，就能領取，而台南門市則被分配到2萬片口罩，7日預計發放1萬片，共2000人受惠。不過，尚未到發放時間，就有不少民眾前往排隊，排隊人龍甚至從台南火車站前站通過地下道排到後站，畫面相當壯觀。

據了解，光南此次發放口罩並非醫療用口罩，而是一般口罩，但仍有不少民眾爭先恐後前往排隊搶口罩，而台南門市7日一早也是人潮擠爆，排隊人龍從火車站前站穿越地下道排到後站，甚至還繞行空地一大圈，粗估距離至少超過1公里。

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由於台南門市被分配到2萬片口罩，7日則會發放1萬片，共計有2000人受惠，而為了此次口罩發放，台南門市出動所有員工到場支援，短短不到1小時就全數發放完畢。

▲▼領口罩民眾違規停車，警方前往取締。（圖／記者林悅攝）

此外，有民眾為了搶口罩將機車亂停，台南市警一分局為了維持現場交通，也前往取締違規停車，民眾為了搶口罩而換來一張紅單，也讓人直呼，「得不償失」。

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