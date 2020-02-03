妙招破功！民眾「超商堵物流」撲空　杜紫宸再發文嘆：沒了它，日子難過

▲全民瘋搶口罩，造成全台大缺貨，杜紫宸就在臉書曝妙招，保證一定能買到，卻還有有民眾撲空。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳韻如／綜合報導

武漢肺炎爆發，造成全民瘋搶口罩，而中華大學講座教授也特別在臉書教大家，只要掌握物流配送時間，就一定能買到口罩。然而，有網友照著方法行動，卻還是撲了空，讓杜紫宸忍不住驚呼，「原來市井小民渴望期盼的，不是政府政策的透明化，而是小七物流配送時刻表的透明化。」

為了讓民眾都能買到口罩，政府統一徵購，並每天分發口罩到超商，且1人限購3個，但卻還是有民眾跑遍各地超商，卻空手而回。對此，杜紫宸2日就在臉書發文表示，「來來來，教大家一個一定買得到口罩的方法」。

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杜紫宸提到，「只要每天早上和下午，買杯飲料在超商裡等候，看見物流車到店就提緊排隊，肯定買到。更狠的是騎摩托車追踪物流車，一店一店買。說不準過些日子，小七的口罩就要由銀行押鈔車來運送哩...」。

▲杜紫宸接獲民眾訴苦，驚呼「原來市井小民渴望期盼的是小七物流配送時刻表的透明化。」（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

不過，有網友照著方法行動，卻仍撲了空，而3日上午，杜紫宸再度發文表示，從該篇教學文被媒體報導後，就有7名網友向他哭訴，「等待七八小時結局落空的悲劇」，這也讓他驚覺，「原來市井小民渴望期盼的，不是政府政策的透明化，而是小七物流配送時刻表的透明化。」

文末，杜紫宸還提到，「沒有蔡英文、蘇貞昌，民眾真的沒關係，但若是一天沒有小七，那大家的日子就很難過了...」。

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